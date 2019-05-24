英國經濟因脫歐不確定因素增多持續承壓

中評社北京5月24日電／英國首相特雷莎·梅近期宣布將計劃於6月3日開始的一周就新版脫歐草案第四次向議會提交投票表決，但該方案的通過前景依然不被看好，特雷莎·梅還有可能遭遇“逼宮”，無協議脫歐的風險也將隨之上升，英國經濟將繼續承受脫歐局面僵持的負面影響



繼三次議會投票遭遇失敗後，英國首相特雷莎·梅近期宣布將計劃於6月3日開始的一周就新版脫歐草案第四次向議會提交投票表決，並表示如果議員投票通過草案，可隨後投票表決“臨時關稅同盟”等脫歐條件和是否舉行“二次公投”來決定繼續脫歐與否。她表示，讓脫歐草案通過議會表決是她的職責，目前修改後的脫歐草案是唯一能夠完成脫歐的方案，6月份投票也是英國有序脫歐的“最後一次機會”。



新草案加大了政治保障，進一步向議會讓權。新的《脫歐協議法案》綜合了反對黨、商業領袖、工業和貿易協會的意見，將在法律上要求政府在2020年12月份之前尋求替代“兜底條款”的方案，解決愛爾蘭與北愛爾蘭“硬邊界”問題，即便“兜底條款”最終生效，英國也將與北愛爾蘭在海關和關稅安排上保持一致，保證英國的完整和統一。同時，協議將賦予議會更大的權力以掌握脫歐“過渡期”與歐盟展開後續談判的進程。協議還再次保證了政府將努力與歐盟達成“無摩擦”貿易安排的承諾，保護國內就業機會並結束無限制的人員自由流動。此外，通過及時協調同歐盟在邊境、海關方面關於貨物和農產品貿易的規則安排，為英歐之間的貨物和農產品貿易提供確定性，避免英國製造商和零售商受到脫歐衝擊。



從新草案中也可以看出試圖彌合兩黨關鍵分歧的努力。5月17日，由於保守黨與反對黨之間在是否繼續留在歐盟關稅同盟上的關鍵分歧，特雷莎·梅提議的跨黨派協調破裂。為爭取反對黨支持，除“二次公投”外，特雷莎·梅還提議議會投票確定是否與歐盟設立商品貿易臨時關稅同盟，以使英國保持與歐盟貿易政策的一致性，並在未來繼續視議會和政府意願決定貿易安排的方向。此前，特雷莎·梅的方案支持與歐盟建立新的關稅同盟關係，以確保未來英國在與其他國家簽訂自貿協定時有足夠的獨立性和“關稅要價”上的靈活性，但工黨則懷疑政府推進貿易談判的能力，主張繼續留在原有的關稅同盟內。



分析認為，儘管特雷莎·梅為爭取新方案獲得更多支持作出了“二次公投”“臨時關稅同盟”等進一步妥協，但該方案的通過前景依然不被看好。反對黨領袖科爾賓表示，新協議的內容除了政治性保障，並沒有硬性約束，基本是在“炒冷飯”，特雷莎·梅政府已經沒有能力領導脫歐進展。



如果第四次投票再次失敗，將給已經疲憊不堪的英國政治和經濟帶來更大的混亂和不確定性。據英國廣播公司透露，特雷莎·梅的新方案沒有獲得黨內多數支持，保守黨內部正在醞釀新一輪“逼宮”，特雷莎·梅可能比此前預計得要更早下台。5月16日，保守黨議員團體“1922委員會”主席布雷迪表示，6月初議會再次對其脫歐協議表決後，首相特雷莎·梅將公布自己的辭職時間。特雷莎·梅自己也表示無論6月份投票結果如何，都將在不久後辭去首相一職。目前，前外交大臣約翰遜、國際開發大臣斯圖亞特、養老金大臣麥克維等人已經公開宣布將競選保守黨領袖。



如果第四次議會投票失敗或特雷莎·梅突遭“逼宮”下台，脫歐進程的不確定性因素陡增，無協議脫歐的風險也將隨之上升，英國經濟也在持續承受著脫歐局面僵持的負面影響。瑞銀財富倫敦投資辦公室負責人餘修遠表示，從一季度英國GDP數據可以看出英國經濟狀況好於預期，脫歐影響雖然在被市場慢慢消化，但並不意味著不確定性已經消失。目前，脫歐對市場的影響有短暫的平息但仍然會有反覆，而且這種反覆將變得很突然。在脫歐陷入停滯下，企業投資和消費者信心受到持續影響，這將使機會成本上升並對英國經濟產生負面作用。



英國原定於3月29日正式脫歐，但因特雷莎·梅與歐盟達成的脫歐協議被議會三次投票否決而一拖再拖。為避免“無協議”脫歐，歐盟已同意將英國脫歐最終截止日期延至10月31日。



（来源：经济日报）