算算“關稅賬”，美國農民損失有多大

中評社北京5月24日電／美國有句諺語說，農民5月中旬之後再播種，則每天會損失1蒲式耳（約合36.4升）玉米。現在，不少美國的玉米種植者都陷入了焦慮的情緒當中，一方面，近期美國中西部和大平原地區的農田遭受暴風雨襲擾，使玉米的種植速度降到了歷史新低。而更大的挑戰在於，由於美國政府不久前再次升級關稅威脅，使得大部分農民不知該種什麼，日子愈發困難。



美國農會聯合會5月22日發布的報告指出，加征關稅削減了美國農產品的出口，摧毀了曾經充滿希望的農業市場，使得農業經濟惡化，給許多農牧場家庭以及其他與農業生產有關的美國人帶來了巨大的壓力和不確定性。



貿易摩擦開始以來，美國農民到底遭受了怎樣的損失？美國農業受到怎樣的影響？記者就此採訪了受影響的農民和相關專家學者，聽他們算算這本“關稅賬”。



大豆——



對華銷量下降90%以上



數據顯示，自2018年7月最初的關稅生效以來，美國大豆對華銷量下降了90%以上。其中，截至今年3月21日，美國大豆出口總量同比下降31%。美國農業部預計，2019財年美國農產品出口總值將減少20億美元。



過去5年間，現在這個時節農民大都基本完成了80%的種植任務。今年卻不同，截至5月19日，美國農民完成的玉米種植量只及預期的49%，這是自1980年以來的最低水平。美國農業部前官員和經濟學家警告說，根據當前種植面積支付補貼的決定，可能會扭曲農業生產決策，增加農作物庫存，尤其是大豆的庫存。



美國大豆協會董事局成員、伊利諾伊州豆農羅伯·沙佛爾逐年輪種玉米和大豆，今年播種大豆的時間比往年晚了許多。他在電話裡告訴記者：“在貿易摩擦中，豆農一直是首當其衝的受害者。”



一年前，記者曾走訪了沙佛爾位於伊利諾伊州埃爾帕索的農場。當時，由於美國對中國進口產品加征關稅，中國不得不將大豆列入貿易反制清單。那時的沙佛爾雖然擔憂，但對未來依然樂觀。但現在，他和同行們正在失去耐心，“豆農們長時間承受這些關稅帶來的後果，壓力越來越大”。



《福布斯》雜誌一篇報道稱，去年美國對華大豆出口可以用“完全崩潰”來形容。芝加哥期貨交易所近日的數據顯示，大豆價格比加征關稅前的水平至少低20%到25%。價格持續走低，銷量日益減少。“由於價格低迷，以及未售出的庫存預計到2019年收獲季節將翻倍，大豆種植者不願意在無休止的關稅戰中受到連累。”美國大豆協會會長戴維·斯蒂芬斯認為，對大豆種植者來說，這意味著失去了一個有價值的市場，失去了穩定的價格，失去了支持家庭和社區的機會。



今年要種多少大豆合適？已經儲存的大豆要不要低價賣出？豆農們面臨艱難抉擇。令沙佛爾更為痛心的是，這是“花了40年時間才贏得的市場”，一朝失去，不知何日才能複得。

