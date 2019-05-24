美貿易政策使世界經濟環境持續惡化

中評社北京5月24日電／德國是歐洲經濟“火車頭”，出口又是德國經濟的重要引擎之一，其表現直接影響德國經濟增速。中國是德國重要的出口市場之一，美國對中國輸美商品加征關稅引發了德國企業的擔憂。



近日，有媒體報道，受美國將華為列入“實體名單”影響，德國芯片製造商英飛凌已經暫停向華為供貨，並將採取謹慎的應對措施。受此消息影響，英飛凌股價應聲下跌，跌幅高達近5%。



英飛凌第一時間辟謠，稱僅針對在美國生產的產品暫停供貨，對華為的供貨大部分並未涉及美國對華為的出口禁令。



英飛凌如此緊張，是因為中國是其最重要的市場之一。據彭博社測算，華為作為英飛凌的重要客戶，採購總額占英飛凌銷售總額的1.3%，高達1億歐元。除此之外，英飛凌還在與百度聯手進軍自動駕駛研發領域，並與上汽集團共同建立有合資企業，生產電動車功率模塊。



英飛凌總裁普洛斯5月初曾表示，隨著德國經濟高速增長期結束，當前英飛凌面臨巨大銷售壓力，中美貿易爭端勢必給其業績帶來更大衝擊。鑒此，英飛凌也不得不再次下調盈利預期。此前，普洛斯曾預計英飛凌今年有望實現11%的增長，目前公司已將該預期下調至5%。



對於美國對中國特定企業實施的“禁售令”，德國聯邦網絡管理局局長約亨·霍曼說：“我們的立場是，包括華為在內的任何網絡設備供應商都不應被特別排除在外。”霍曼表示，德國聯邦網絡管理局日前已更新了對於網絡安全的最新要求，這些要求適用於所有企業。德國聯邦網絡管理局沒有發現華為在德國從事任何“不被允許的行為”。



歐洲媒體報道認為，德國針對華為的這一表態是有原因的。德國要想在5G建設上取得先發優勢，離不開華為的設備和服務。如果把華為排除在外，德國5G的落地速度將會受到影響。德國政府日前正式啟動5G頻譜拍賣，多家歐洲電信運營商參與競標。按規定，中標公司到2022年底時需要為德國98%的家庭提供5G網絡服務，2024年底時5G服務覆蓋主要公路和鐵路路段。

