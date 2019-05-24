韓國警方被曝在張紫妍案中與媒體相互勾結

中評社北京5月24日電／“這是媒體與權力的相互勾結！”韓國JTBC電視台22日披露，轟動韓國的“張紫妍事件”草草結案，是因為警方與韓國最大報社《朝鮮日報》相互勾結。報道稱，為了讓捲入此案的社長方相勛、方相勛弟弟方榮勛、方相勛次子方正梧免受影響，《朝鮮日報》對警方施加壓力，“張紫妍事件”終將成為永久的謎團。



據韓國JTBC電視台報道，引起韓國各界關注的“張紫妍事件”重查、重審可能性變渺茫後，16家韓國媒體和民間團體22日舉行聯合記者會，敦促警方立即廢除每年給予“青龍奉仕獎”獲得者晉升一級的人事激勵制度，做到警方人事權獨立，並實現媒體與權力完全脫鈎。據悉，這項已創辦53年之久的韓國警界大獎備受韓國媒體和民間團體的詬病， 該獎由韓國最大報社《朝鮮日報》贊助和舉辦，獲獎的警察不僅能拿到《朝鮮日報》提供的1000萬韓元（約合人民幣5.8萬元）獎金，還能在人事方面得到晉升的激勵，此舉被外界抨擊“媒體介入警方的人事任命，警察廳應立即廢除提拔‘青龍奉仕獎’獲得者的獎勵制度”。



韓國媒體工會首席副委員長宋賢俊表示，韓國社會正在上演“案件嫌疑人給負責辦案的警察發放獎金和獎狀，並讓獲獎警察得到職務提升”的荒誕劇情。原來，韓國CBS電視台在5月初曾獨家揭露稱，2009年4月參與調查“張紫妍事件”的警察被證實2009年6月獲得了由《朝鮮日報》贊助的“青龍奉仕獎”並因此獲得晉升，《朝鮮日報》社長方相勛親自給該警察頒發獎狀和獎金。CBS電視台稱，張紫妍自殺後被發現的“性賄賂名單”中，據傳包括《朝鮮日報》集團的家族成員，《朝鮮日報》理事、方相勛弟弟方榮勛和次子方正梧，當時方相勛本人也因此接受過警方調查。



今年5月20日，韓國法務部下屬檢察歷史委員會耗時13個月進行相關取證與調查後得出最終結論：2009年警方在調查“張紫妍性賄賂名單”過程中，《朝鮮日報》確實向警方施加了壓力。據時任京畿道地方警察廳長趙顯五事後回憶，對方向他威脅稱：“我們《朝鮮日報》可以捧出一個政權來，也可以毀掉一個政權”。雖然《朝鮮日報》向警方施加壓力的情況被查屬實，但“張紫妍事件”的核心爭議點——張紫妍是否被迫進行性賄賂以及遭受性暴力，由於證據不充分，無法查明真相，最終只好以“不建議檢方重新調查”草草結束。檢察歷史委員會最後不忘建議警方，應廢除給予“青龍奉仕獎”獲得者晉升一級的獎勵制度，以做到人事權獨立，讓媒體與權力真正脫鈎。



對此，韓國警方回應稱，將考慮調整該獎評選委員的組成結構，比如添加兩名由警方推薦的委員參與評選，不過“青龍奉仕獎”的大體框架仍保持不變。21日，韓國警察廳長閔甲龍也表示，他仍將按照慣例出席今年的“青龍奉仕獎”頒獎儀式。CBS電視台稱，從1967年創辦至今，已有200多名警察拿過《朝鮮日報》頒發的獎金獎狀，還因此“升官”，《朝鮮日報》的總編輯和社會部長每年都參與“青龍奉仕獎”的評選工作。這等於《朝鮮日報》與警方共享警察機構的人事任命權，涉嫌“媒體與權力機構相互勾結”。而在韓國前總統盧武鉉執政時期，時任政府以防止媒體與權力相互勾結為由，在2007年和2008年勒令警察廳停辦兩屆“青龍奉仕獎”。



“數萬民眾向青瓦台請願廢除‘青龍奉仕獎’”。MBC電視台22日稱，4月25日，總統府青瓦台請願網站出現題為“請廢除《朝鮮日報》主辦的‘青龍奉仕獎’獲得者得到職務晉升的特惠制度”的請願。到23日截稿前，共有5.1萬人參與該請願。韓國仁濟大學廣播新聞系教授金昌龍表示，一個民營報社頒發的獎項竟成為國家公務員職務晉升的標尺、人事考核體系的一部分，是媒體與權力機構相互勾結的典型毒瘤，權力機構應做到與媒體主辦的任何頒獎活動主動“隔離”。



（來源：環球時報）