東京熱破30度 　破紀錄熱浪恐襲北海道

中評社香港5月24日電／日本東京今天迎接令和首年第一個氣溫破攝氏30度的“真夏日”，這波高氣壓到昨天已造成東京都內92人疑中暑送醫；日本氣象公司還預測，北海道26日可能出現破紀錄的36度高溫。



日本放送協會（NHK）報道，日本氣象廳表示，受到高氣壓影響，日本各地都是晴朗炎熱的天氣型態。到日本時間下午2時止，高知縣四萬十市的中村地區出現34度高溫，是觀測史上5月最高溫。



氣溫逾30度的除了東京都市中心，還有島根縣津和野町、福岡市、京都市及岐阜市等。



因為天氣炎熱，東京消防廳表示，時序進入5月以來，到23日已有92人因疑似中暑被送醫，包括昨天舉行運動會的12名高中生，還有5名小學生在校園內疑似中暑。



日本這波高溫預計26日到達最高峰，暑氣會持續到下個星期。



中央社援引報道，日本氣象公司weathernews預測，北海道可能破紀錄在5月出現破35度的“猛暑日”，目前預測帶廣市26日可能出現36度高溫。



weathernews表示，過去從未在5月觀測到北海道出現猛暑日，如果屆時氣溫破35度，將是史上頭一遭。由於是跟人類體溫差不多的高溫，對還沒有適應炎熱天氣的5月來說，猛暑日將是非常危險的酷熱。



另外，在東日本內陸地區，例如前橋市、宇都宮市、甲府市及岐阜市等，26日也可能出現猛暑日。