聯合國要求英國還島　英媒：重創美國影響力

中評社北京5月24日電／當地時間22日，聯合國大會以116票對6票的壓倒性優勢通過一項決議，對英國“非法占領”印度洋中部的查戈斯群島表示譴責，要求該國在6個月內將群島歸還毛裡求斯。聯合國的舉措雖不具備實際法律效力，但此舉在某種程度上卻令英、美這對在群島屬權問題上“綁定利益”的盟友陷入孤立。



據美國有線電視新聞網（CNN）23日報道，查戈斯群島的歸屬是殖民地時代的歷史遺留問題，多年來長期引發國際爭論。今年2月，海牙國際法院認定英國1965年強占群島、驅散島民的舉措屬於違法行為，要求該國即刻放棄對群島的控制權。對於國際法院的意見，22日的聯大投票以壓倒性優勢予以支持，毛裡求斯常駐聯合國代表孔朱爾表示結果“出乎意料”：“我們沒有想到支持英國的國家只有個位數。”在6張反對票當中，只有美國、澳大利亞、匈牙利、以色列和馬爾代夫站在英國一方。



查戈斯群島曾屬於英屬毛裡求斯。作為同意毛裡求斯獨立的條件之一，英國殖民者1965年從毛裡求斯強行買下查戈斯群島，並將面積最大的一座島嶼租給美國修建空軍基地。這場粗暴的交易導致約1500名島民被強行驅離，分散到世界各地。毛裡求斯總理賈格納特日前表示，當年的“大英帝國”直到今日都尚未完成去殖民化，他認為國際法院的意見是“具有決定意義的”。



另一方面，英國駐聯合國代表皮爾斯對投票結果表達“失望”。她強辯稱，毛裡求斯對查戈斯群島從未行使過主權，同時，不具法律效力的聯合國決議對此事“沒什麼實際影響”。但是有國際法專家表示，英國目前正竭力為“後脫歐時代”謀求出路，比以往更需要嚴格遵守國際法，此時無視聯合國決議，或將令該國蒙受慘重的政治代價。



英國《衛報》稱，聯大此次投票結果也重創了美國在國際舞台上的影響力。美國太平洋司令部聯合情報中心前主任舒斯特表示，美國位於查戈斯群島的迪戈加西亞軍事基地是美國在海外最重要的軍事設施之一，失去該基地將對美軍的後勤保障體系造成極大影響。



（來源：環球時報）