不允許“出事”　穩匯率央行接連發聲

中評社北京5月24日電／近一周之內，央行就人民幣匯率問題再度發聲。5月23日，中國人民銀行副行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室副主任劉國強在接受《金融時報》記者採訪時表示，近期，人民幣匯率出現了一定幅度的貶值。應當說，匯率對市場預期有所反應是市場經濟的內在邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支“自動穩定器”作用的體現。目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有也不允許“出事”。



劉國強指出，下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，但我們有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。“我們對匯率波動並不陌生，近年來在應對中積累了豐富的經驗，政策工具儲備充足，我們將進一步加強宏觀審慎管理，穩定市場預期。”他說。



5月19日，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝就當前我國金融和外匯市場運行情況接受《金融時報》記者採訪。在匯率波動加劇之時連續就匯率問題發聲，央行向市場傳遞了明確的穩匯率的態度和信號。



5月21日，央行發布消息稱，將於近期再次在香港發行人民幣央行票據。業內表示，在離岸發行央行票據有助於收緊離岸市場人民幣流動性，提高機構做空人民幣的成本。



中國人民銀行調查統計司原司長盛鬆成最近撰文稱，人民幣匯率承壓，但應警惕人民幣在貶值方向的超調。目前人民幣兌美元匯率破“7”總體上不符合中國的利益，對中國弊大於利。匯率如跌破關鍵點位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大資本外流壓力。



（來源：經濟參考報）