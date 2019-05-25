外交部：中巴領導人進行了首次重要接觸

外交部拉美司司長趙本堂24日下午在大會堂介紹巴西副總統莫朗訪問中國的情況（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京5月25日電（記者 徐夢溪）外交部拉美司司長趙本堂24日下午在大會堂介紹巴西副總統莫朗訪問中國的情況。赵本堂表示，中巴領導人進行了首次重要接觸，相信莫朗副總統的這次訪問將進一步增進雙方的政治互信，推動兩國各領域的務實合作取得新的發展，為中巴全面戰略夥伴關係注入新的發展動力。



趙本堂表示，莫朗副總統是應王岐山副主席的邀請對中國進行正式訪問，並共同主持中巴高委會第五次會議。這是巴西新政府就職以來第一次新政府領導人對中國進行重要訪問，是雙方領導人進行的的首次重要的接觸。中方高度重視，進行了精心周到的安排，給予高規格接待。昨天王岐山副主席舉行了歡迎儀式，會談歡迎宴會上和莫朗副總統共同主持了中巴高委會第五次會議。 今天下午全國政協主席汪洋同莫朗副總統進行了會見。更為重要的是，剛剛習近平主席會見了莫朗副總統。習近平主席和莫朗副總統進行了非常友好的、富有成果的會見，就兩國關係發展和共同關心的問題深入交換意見，達成了廣泛的共識。



趙本堂指出，今年也是中巴建交45周年，是雙邊關係發展的一個重要的年份。通過這一次訪問，我想主要一些成果方面可以概括為幾個方面：



在政治上，雙方認為當前國際形勢充滿著不穩定和不確定性，中巴作為有分量的發展中國家和重要的新興大國，應該相互尊重、平等互利、相互支持，把中巴關係打造成發展中國家的合作的典範，作出貢獻。雙方願意繼續加強高層交往，不斷增進政治互信。



在經貿領域，雙方願進一步發揮好中巴高委會對兩國合作的統籌規劃的作用，積極探討在“一帶一路”框架下對接發展規劃，促進互聯互通，實現共同發展；一致同意繼續深化經貿投資金融基礎設施能源礦產農牧業等重點領域及重大合作項目。



在人文科技方面，雙方決定舉辦一系列的活動來共同慶祝建交45周年。密切文化教育旅遊體育青年地方智庫等領域的交流合作，不斷加強科技創新領域的合作，便利雙方人員往來。 訪問中國空間技術研究院時，莫蘭總統高度評價中巴航天合作，表示願推動兩國航天合作達到新的高度。



在周邊領域，雙方一致反對單邊主義和保護主義雙方將繼續在聯合國、金磚國家、20國集團等國際組織和多邊機制中開展良好的合作，推動國際秩序朝著公正合理的方向發展。中方積極評價巴西今年作為金磚國家主席國所做的工作，願同巴方一道推動金磚國家領導人第11次會晤圓滿成功。



最後，趙本堂表示，相信莫朗副總統的這次訪問將進一步增進雙方的政治互信，推動兩國各領域的務實合作取得新的發展，為中巴全面戰略夥伴關係注入新的發展動力。



