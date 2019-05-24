聯合國：貿易緊張局勢將損害經濟增長前景

中評社北京5月24日電／聯合國21日發布報告說，受貿易緊張局勢懸而未決、多國政策不確定性和商業信心不斷減弱影響，全球經濟增長正經歷全面放緩。



這份《2019年世界經濟形勢與展望年中報告》指出，受內外因素共同影響，所有主要發達經濟體和大多數發展中區域增長前景都將轉弱。報告預計，世界經濟2019年增速將放緩至2.7%，低於年初時預計的約3%。



報告稱，由於貿易摩擦得不到解決，關稅越來越高，2019年世界貿易增速預期已下調至2.7%，明顯低於2018年3.4%的增速。相互循環加征關稅可能對發展中國家，特別是依賴出口的經濟體，產生嚴重的溢出效應。國際貿易活動長期低迷也會削弱投資前景，並對中期生產力增長產生不利影響。



報告指出，由於增速放緩和通貨膨脹勢頭減弱，全球主要央行均放寬了貨幣政策。這些調整有助於穩定全球金融市場以及促進資本流入新興經濟體。然而，長期實行寬鬆貨幣政策會加劇金融失衡，包括進一步助長債務累積，提高中期金融風險。



聯合國首席經濟學家艾略特·哈里斯表示，要解決當前增速放緩問題，需要採取更全面且有針對性的應對政策。而促進可持續發展的政策需要解決國內生產總值增長以外的問題，應確定更健全的經濟衡量指標，適當反映不平等、不安全和氣候變化等問題。



（來源：人民日報）