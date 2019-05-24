新加坡出台農產品“30·30願景”

中評社北京5月24日電／新加坡政府出台的農產品“30·30願景”旨在提升農產品產量，在發展本國農業的同時，降低對進口食品的依賴，增強對全球食品市場不穩定性的抵禦能力



為加速推動農產品行業向高科技轉型，實現可持續農耕、漁業養殖等技術創新，減少對進口食品的過分依賴，提高農產品的自給能力，新加坡政府日前出台了農產品“30·30願景”，並決定成立新加坡食品局，負責推進實現願景。



農產品“30·30願景”是指到2030年，新加坡生產的農產品將能夠滿足國民三成的營養需求，在國民的三成營養需求中，有20%來自蔬菜水果，10%來自魚肉和雞蛋等食物所含蛋白質。



長期以來，農業是新加坡的劣勢，農產品主要依賴進口。農業不足主要表現在三個方面。



一是農業發展空間小。新加坡國土面積僅741.3平方公里，且地域狹小，東部為平原地區，西部和中部為丘陵，適宜農業生產的耕地並不多，占國土面積的5%。



二是人口密度大。這對農業生產需要大量土地和農產品消費需求來說是“雪上加霜”。新加坡人口密度世界排名第二，每平方公里約8000人生活，需占用大量土地，用於建設房屋、公共設施、道路、學校、醫院和綠化等，各類企業生產製造研發也需占用一定量的土地資源。



三是自產農產品數量非常有限。新加坡地處熱帶雨林氣候，全年高溫多雨，氣候炎熱潮濕，年平均溫度在23攝氏度至35攝氏度之間，濕度在65%至90%之間，這種氣候特點決定了發展農業只能因地制宜。為此，新加坡選擇了種植經濟價值高的椰子、油棕、橡膠和著名的觀賞花卉胡姬花（蘭花）等，糧食作物種植少。目前，新加坡農產品的生產量僅占本國居民消費總需求的不到10%，90%以上的農產品消費需要從國外進口。

