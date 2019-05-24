香港電影“北上”　尋求新突破

中評社北京5月24日電／“香港真正拍過戲的導演有200多名，30%去了北京，剩下的70%還留在本地，而香港市場比較局限，內地市場更為巨大。”中國電影家協會外聯部副主任張弛說。



似乎跟這話不謀而合，國家電影局日前放了一個“大招”，宣布出台五項措施支持港澳電影業在內地進一步發展。五項措施的關鍵詞是放寬、鼓勵和共贏。據悉，有關措施將納入CEPA（“內地與香港／澳門關於建立更緊密經貿關係的安排”）框架下實施。



有人說，香港電影這些年持續“北上”，如今有了政策的保障，融入內地電影版圖的當代意義更為凸顯。



“塘水滾塘魚”的隱憂



作為“東方好萊塢”，香港電影有著傲人的過往。在上世紀下半葉一度輝煌，電影產量曾全球排名第三，僅次於印度和美國。有數據顯示，上世紀90年代初期，港產片的年產量在200部以上，到了1993年更創下了234部的紀錄。



香港電影蓬勃發展之際，恰逢改革開放大幕徐徐開啟。上世紀80年代末90年代初，借助著改革開放的春風，已是華語電影中堅的香港電影，開始星火燎原地湧入到內地的廣闊天地。



作為中國內地電影的“外部”坐標，那時的香港電影很強勢，從導演、演員到觀眾，從題材、製作到美學風格都深深影響著內地。



但這種“港式”敘事到20世紀90年代中後期出現了斷層。香港電影的發展開始顯得後勁兒不足。面對內地市場的蓬勃發展，業界有一種此消彼長的焦慮感。有香港報刊在其1995年11月號封面上，赫然打出了“香港電影之死”幾個粗體黑字。



研究、反思的結果有很多。比如，台灣地區資金的撤出，“搶錢”意識下的商業化惡性競爭，香港電影的產業制度影響，電影人才的流失和對年輕人吸引力的下降等。但歸根究底就一點，香港本地市場規模太小，“塘水滾塘魚”限制了太多可能性。

