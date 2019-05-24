“華為的底氣”告訴我們什麼

中評社北京5月24日電／一個中國企業，可以有多堅強？最近，華為公司的表現給了國人一個“硬核”的答案。



這段時間，面對美方的蠻橫打壓，面對此起彼伏的“斷供”風波，華為始終表現得處變不驚、淡定從容。這不是故作姿態，因為華為有底氣、有準備，通過未雨綢繆、持續不斷的研發，牢牢掌握了核心技術，所以能“泰山崩於前而色不變”。



“越高端，‘備胎’越充分”，華為長期打造的創新“備胎”一夜轉正，贏得一片點贊。“備胎”的背後是堅持底線思維，永遠保持一種憂患意識。今天，很多人佩服華為在十多年前就設想會出現“極端情形”的遠見，殊不知，在當時，無論是企業內部還是行業競爭對手中，不乏認為這麼做有點“傻”或者“太浪費”的聲音。所謂“為之於未有，治之於未亂”，企業要謀長遠發展，就必須居安思危，對自身的短板要有清醒的認知，切不可被一時、一地、一事上的成功遮蔽了眼睛。如果只顧眼前，缺乏布局未來的自覺和行動，等到“胎壞了”才考慮，恐怕就連生存都成了問題。



這正說明，技術創新是企業的命根子，創新能力的比拼是終極的較量。



創新實力，不僅源自自身的努力，也源自開放的胸懷。中國開放的大門越開越大，中國企業從來也不當“獨行俠”，從不排斥包括美國企業在內的合作夥伴，這符合技術創新的規律。在經濟全球化的今天，創新資源全球流動和配置，閉門造車行不通，包打天下也不現實。文明因交流互鑒而多彩，創新之花也必然要吸收全世界的滋養才能絢麗綻放。包括華為芯片在內的創新成果，始終建立在利用和共享全球科技創新資源的基礎之上。從這個角度看，美方大搞保護主義，揮舞霸凌大棒，心態何其扭曲，格局何其狹隘，如此倒行逆施，終將被滾滾向前的時代潮流所淘汰。



創新不是“一個人的戰鬥”，也不是三兩天的奮發，而是一場艱苦的持久戰。只有持續投入基礎研究和教育的優質“火石”，創新引擎才會始終動力澎湃。在華為總部的接待大廳，大屏幕上反覆播放著一個宣傳片，其核心內容就是基礎教育和基礎科研是產業發展的根本動力。“備胎”能在關鍵時候用得上，是因為十幾年如一日的堅持不懈，舍得“砸錢”，更舍得下苦功夫培養人才。



板凳要坐十年冷，說起來容易做起來難。當業界紛紛為華為叫好的時候，不妨多一些自照和反思，擯棄功利思維，扎扎實實做好技術創新的必修課。當企業抓創新、抓研發蔚然成風，“中國製造”邁向“中國創造”就有了無比深厚的底氣，任它驚濤駭浪，我自閑庭信步。



（來源：新華社）