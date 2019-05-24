非遺傳承要綳緊“品牌”這根弦

中評社北京5月24日電／這幾年，以往鮮被關注的非遺項目，越來越頻繁地走進大眾視線。從亮相文博展會到非遺進校園，再到各地此起彼落的非遺微視頻大賽，借助新的傳承理念與傳播媒介，非遺如今確實“火”了起來。



然而，近兩年，圍繞“誰是真正的傳承人”等焦點話題，有關非遺項目的糾紛屢見報端。這些糾紛的源頭表面上看是利益之爭、名譽之爭，而細究起來，其實多與一些非遺項目的品牌意識不強相關。



非遺是一個地方千百年來發展形成的寶貴遺產。有的項目發展較好，打造出了“老字號”。也有些項目，因為歷史較長，長期以來缺乏註冊商標等意識，品牌問題成了外人看不透的糊塗賬。



筆者在華北某地調研時，曾遇到類似情況。當地的糕點製作技藝非常出名，據說歷史可追溯至清代中期，因為堅持手工製作，在市場上常年處於供不應求的局面。但近年來，外地遊客到當地購買糕點時，多會發現滿大街的店鋪都賣這種糕點，且都宣稱是正品。當地知情人士說，手工製作的產量不會有這麼大，市場上有很多“李鬼”，只有當地人知道去哪家買。



當地人有分辨真假的能力，外地遊客卻沒有。外地遊客希望通過“品牌”這杆大旗找到地道的非遺，卻因為地道的非遺“品牌意識不強”而陷入霧裡看花的境地。



非遺傳承務必要綳緊“品牌”這根弦。早些年，因為地域條件的限制等因素，某個非遺項目的受眾多局限在本地，人們口口相傳，品牌似乎沒那麼重要。但如今，隨著經濟社會的快速發展，走向市場的非遺產品要先由品牌引路。



筆者認為，推動非遺項目保護單位和傳承人進一步增強品牌意識，有助於強化他們保護項目的責任感與使命感，更好地為項目的傳承發展出謀劃策。同時，非遺傳承打出品牌，相關部門要加強引導與扶持，幫助保護單位和傳承人熟悉市場經濟規則；要通過系統地調研論證，進一步明晰項目的傳承脈絡；要淨化當地市場環境，對冒用非遺名號的企業或商家依法依規進行處理。



（來源：中國文化報）