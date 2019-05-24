美媒：關稅戰將致上萬美國商店關門

中評社北京5月24日電／《今日美國報》網站5月20日報道，瑞銀集團的一份報告指出，美中貿易戰可能導致美國從玩具至服裝在內的多種商品漲價，同時還可能引發商店關門潮。市場研究機構預測說，到今年底可能有1.2萬家商店關門。



報道稱，瑞銀集團分析師傑伊·索爾在報告中寫道：“市場還沒有意識到實體店日益掙扎圖存的艱辛，新的25%關稅可能迫使大量商店關門。我們認為，美國對進口中國商品課征25%關稅，可能使這些零售商的利潤進一步受到擠壓，從而導致商店大規模倒閉。”



美國總統特朗普本月早些時候將價值2000億美元（1美元約合6.9元人民幣——本網注）中國輸美商品關稅稅率自10%升至25%，並揚言準備對剩下的3250億美元中國輸美商品全部加征25%關稅。瑞銀集團曾在4月的一份報告中預計，超過兩萬家美國服飾店將在2026年前關門。索爾表示：“關稅可能導致其中超過半數商店在一年內倒閉。”



報道介紹，美國市場研究機構科爾賽特研究公司調查顯示，在新的關稅風險出現前，美國零售商今年已在苦苦掙扎。全美今年前20個星期宣布關門的商店比去年全年的數量還多。統計顯示，2018年全美有5864家商店關門，其中包括美國玩具零售業龍頭玩具反鬥城的所有門店和數百家凱馬特和西爾斯的零售店。美國2017年有8139家商店關閉，創下美國史上的最高紀錄。



據報道，今年以來全美已有近6400家商店宣布關門。科爾賽特研究公司上周公布的一份新報告估計，到今年年底全美可能有1.2萬家商店關門。



另據美國消費者新聞與商業頻道網站5月21日報道，柯爾百貨、傑西潘尼公司和家得寶公司的高管在5月21日發布財報後的電話會議上與分析師交談時，一致反對對從中國進口的商品加征關稅。



柯爾百貨的股價在調低收益預期後跌至52周以來的最低點，柯爾將下調收益預期部分歸咎於關稅打擊。

