蘇系王閔生：賴清德新方案表達知所進退

王閔生。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月25日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨2020初選，蘇系民進黨台北市議員王閔生接受中評社專訪時表示，基層民眾已非常焦慮，希望蔡英文與前“行政院長”賴清德能趕快坐下來談、產生初選方案，對於賴22日中執會時突然跑到黨中央提出三個條件，是賴給自己定下比以前更高的標準，也是向蔡表達自己知所進退，若贏不了韓流，沒什麼道理爭取出線。



1975年生的王閔生畢業於中正大學社會福利系、財務金融系，在2001至2004年擔任前台北縣長蘇貞昌秘書、2008大選擔任民進黨謝長廷、蘇貞昌競選總部組織部副主任、2010蘇貞昌競選台北市長辦公室發言人，是蘇貞昌的子弟兵，並曾任民進黨發言人。王閔生於2013年辭去民進黨中央職務，2014年投入台北市大安、文山區市議員選舉，成功當選，2015年曾回任民進黨發言人，並在2018年爭取連任市議員成功。



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



王閔生接受中評社專訪時表示，現在基層民眾都對民進黨中央初選非常焦慮，都希望趕緊圓滿落幕，對於蔡英文與賴清德雙方在期程或民調方式等，都認為只要雙方說好就好，因為重要的不是黨內初選，還得面對2020大選。



王閔生說，賴清德跑去黨中央確實讓很多人覺得突兀、意外，但賴提出的三個條件也是想要以和為貴的解決方式，他了解蔡陣營提出質疑，但畢竟我們還是政治組織，最重要的還是要有個解決方案，現在民眾對民進黨期待很深。他認為蔡英文與賴清德應該盡快碰面坐下來好好談，初選還是要走，也沒辦法取消，這是民進黨最驕傲的制度。



王閔生指出，蔡陣營的底線認為要五月底完成民調初選比較有困難，畢竟還要舉辦兩場政見發表會，且現在初選方案是都不確定，而賴陣營則希望五月底前完成，可能賴希望趕快底定，讓大家有更多時間衝刺2020；在手機納入民調的部分，賴希望最高20%，蔡則希望至少50%。



不過，王閔生強調，無論是期程，或是民調方式等細節，蔡、賴應趕緊坐下來談，基層民眾的焦慮是無法想像的，初選辦法應該趕緊訂下來，他在基層走動，不少民進黨支持者都擔憂“初選弄成這樣，2020大選怎麼辦？



王閔生認為，蔡、賴陣營話都說得很重，畢竟是競爭關係，一定會以對自己有利的方式表達，這很正常，但他們這些旁邊的人，應該用好的角度去解讀雙方動作，向社會表達正面看法。



被問到，賴清德提出三項條件，外界有解讀是讓步，或胸有成竹？



王閔生說，賴清德是不是胸有成竹？他不知道，但他感覺是賴提出一個承諾，若自己不能贏社會上認為的中國國民黨強棒、高雄市長韓國瑜，自己也沒什麼道理爭取要出線，賴給自己定下一個比之前更高的標準、目標，某種程度是在跟支持者、蔡英文表達自己知道進退，也是在傳達即便是在初選過程中，大家目標很清楚應看在2020大選上。



至於基層支持蔡英文、賴清德的部分，誰比較佔上風？王閔生指出，他的選區在台北市大安、文山區，政治傾向比較藍，多關心國民黨內初選，但也有民進黨支持者表達關心，感覺支持蔡或賴的人各佔一半，但支持蔡的人多那麼一點點，民眾沒什麼特別的好惡，蔡賴之間硬要選的話，就是憑感覺。



至於民進黨初選到現在這地步，會不會影響到中間選民對民進黨的看法？王閔生嘆了一口氣坦言，唉，現階段多多少少有影響，只能等提名人選底定後，重新整隊團結再出發，屆時在選戰過程中正面訴求未來政見、政績等，相信可以爭取這些中間選民再度回來支持民進黨。