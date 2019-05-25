社評：美國關注民進黨初選非空穴來風

AIT台北辦事處長酈英傑與蔡英文會晤（資料圖） 中評社台北5月25日電（評論員 林淑玲）親綠資深媒體人楊憲宏接受媒體訪問公開爆料，美國關注民進黨2020初選，對初選方式提出許多看法，重點是希望民進黨不要分裂。儘管民進黨不少人跳出來否認曾接觸美國在台協會（AIT）人士，此一訊息應非空穴來風，在中美貿易大戰啟動之際，尤有深層意涵。



在美國政府主導圍堵中國科技大廠華為當下，美國總統特朗普偕同夫人梅拉尼婭5月25日下午將抵達日本進行訪問，待到28日罕見停留4天。特朗普將成為日本進入令和時代的首位國賓，並會晤日本首相安倍晉三。日本科技產業在中美貿易戰受害甚深，日本國內對是否配合美國行動亦有不同看法，特朗普此行最重要的工作之一便是加強鞏圖美日站在同一戰線圍堵中國。美國對日本如此，對台灣更加如此。



台灣部份政府機構日前已通令公務手機禁用華為，中華電信等電信通路商也火速宣布不再出售華為新機，由於電信通路是台灣手機銷售主要渠道，此舉帶有要將華為逐出台灣手機市場之意。以中華電信官方色彩，此一圍堵令與民進黨政府脫離不了干系。在台灣大選前夕，貿易戰點燃的路線之爭格外明顯，美國長期介入台灣政治，最近明顯是加碼了，欲確保2020的新政權是友好美國的政權。



美國介入台灣政治不是新聞，資深媒體人楊憲宏爆料AIT關切民進黨初選這事，就耐人尋味了。楊憲宏與台灣獨派關係良好，獨派又是這次民進黨初選力挺賴清德主力，楊3月23日曾出席獨派為賴造勢的“北社論壇”肯定賴參加初選。楊憲宏的爆料指向，民進黨初選這局不排除出現“告洋狀”現像。賴清德目前已如韓國瑜所說，遭到蔡營“滿清十大酷刑”打到快殘廢，不排除在無技可施之下，有人便向美國告狀，再經由讓消息曝光，讓蔡陣營有所忌憚，不敢強改初選遊戲規則的念頭。



賴清德日前提出的新方案讓蔡英文甚多，簡單說是，賴承諾如果民調是賴清德第一，蔡英文第二，韓國瑜第三，也提名蔡。若無意外，獨派拋出AIT關切民進黨初選的訊息後，民進黨這場史無前例的茶壼風暴應很快會落幕，蔡陣營有所節制，極大可能在下周三中執會就會定案。美國對民進黨的影響力無遠弗屆，毫無疑問。



綜合各種訊息，在民進黨初選的蔡英文與賴清德之間，美日都是較挺蔡英文，一來是蔡是現任，已有穩定的合作基楚，二來是賴曾公開宣稱是“務實的台獨工作者”較為激進。值得注意的是，根據楊憲宏爆料訊息，美國固然對民進黨初選的遊戲規則指指點點，更關注的是民進黨會不會分裂的大局。這就涉及美國高度關注民進黨若因分裂輸了2020大選，台灣政權可能轉到與中國大陸較為友好的國民黨手中，尤其是進入國民黨初選領先群的高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘與北京關係都算友好，郭董更有龐大的生產線在中國大陸，美方會有所提防。



美國點火貿易大戰，意在經過貿易戰、科技戰壓制中國崛起，不讓中美有平起平坐，乃至超越美國的機會。特朗普2020也要面對改選，最近會更加強國際上的合縱連橫，更不會放過地理位置在美國與中國之間的科技島台灣。美國一向緊盯台灣大選，候選人選前都要到美國接受“面試”行之有年，AIT盯上民進黨初選只是暖身，後續還有2020大選，美國也必然會出手。



兩岸關係最大的變數就是美國，中美貿易戰開打之後，美國會把“印太戰略”的相關國家日本、印度等國抓得更緊，特朗普訪日就是重要指標，美國原本就把台灣當棋子，接下來更會掐著台灣不放。國民黨政治人物口中的“親美日友中”絕對是假議題，當中美關係友好時還有可能，在貿易戰的劍拔弩張時，不表態也要表態，就像蔡政府官方機構不用華為手機、中華電信帶頭停售華為新機，這就是表態。當美國從介入台灣大選開始，欲掌握台灣的執政黨，兩岸關係風險也會跟著中美貿易大戰溫度一起上升。

