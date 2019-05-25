高大成：若蔡英文出線1/4賴粉轉投柯

台中市醫師公會前理事長、法醫高大成。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月23日電（記者 林谷隆）針對民進黨初選，台中市醫師公會前理事長、法醫高大成接受中評社訪問表示，賴清德22日拋出折衷方案，是基於“只要民進黨贏，就能保護台灣”，既然蔡英文民調有回升，又這麼堅持，就趕快透過民調來比高下。以他來看，這三個條件，賴已經讓太多，如果蔡還不放手，真的就是看不開。如果民進黨初選再拖下去，不是對賴不利，而是對民進黨不利，因為原本支持賴的票，一定會“肚爛（不爽）”轉而支持其他人，到時候連民進黨的“立委”選情，都可能因此被拖垮。



高大成還預估，如果民進黨初選是蔡出線，賴支持者會有50％回流支持蔡，大約有25％“肚爛不投”，大約有25％會轉而支持柯文哲。



高大成，中山醫學大學醫學學士、京都大學醫學博士，現為中山醫學大學法醫科副教授、台中市高診所院長。曾任台中市醫師公會理事長、醫師公會全聯會常務理事暨倫理紀律委員會召集人。



作為台灣醫界獨派的指標人士，也是台中挺賴清德的知名人士，高大成23日中午在台中市醫師公會接受中評社專訪。



高大成表示，蔡英文表現很失望，執政這幾年推動同婚政策、年金改革都引起很大反彈。特別是她的“國防部長”，之前公開說“不為“台獨”而戰”，他如果是蔡英文，絕對會把他換掉，可惜蔡英文都默不吭聲，這就是白目。“台獨”不是現在的目標，至少是獨派心裡的想法，為什麼要打破我們的理想。



提到蔡想要連任。高大成不解的說，蔡英文說當“總統”就一定要連任，這是讓人想不通。蔡一定要拖到的支持度拉起來，既然支持度拉起來，直接讓民進黨辦初選比民調就行，蔡英文又不想這麼快民調，非得要百分之百勝選，她才要初選。如果要百分之百勝選，乾脆就不要初選，直接要求民進黨禮讓現任者，現在蔡陣營就是要玩這一招，賴清德也覺得很無力。



高大成提到，賴清德看到這個局面，也覺得不要再拖下去，再拖黨內分裂就不好。好不容易韓國瑜聲勢又下滑，結果民進黨還沒辦初選，現在郭台銘的聲勢也已經上來，這也是難打的對手，所以賴清德提三個條件，目標就是民進黨不要內耗、不要分裂，只要可以贏就行了。



“只要有公平公正的初選，就算蔡英文有一些小動作，賴清德也不會怎麼樣”，高大成告訴中評社，最重要是民進黨初選，一定要趕快辦，再拖下去，不是對賴不利，而是對民進黨越來越不利，因為原本支持賴清德得票，一定會“肚爛”轉而支持其他人，到時候連民進黨的“立委”選情，都可能因此被拖垮。



無黨籍台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，提到要不要選2020，柯的回答是“再延2個月”，意即8月再說。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，柯文哲是在等民進黨確定由蔡英文出線後，再吸收前“行政院長”賴清德的支持者。



對於吳子嘉的說法。高大成認為，如果民進黨初選結果，是蔡英文出線，預估賴清德的支持者中，會有50％回流支持蔡，大約有25％“肚爛不投”，大約有25％會轉而支持柯文哲。



高大成分析，但如果是賴清德出線，蔡英文的支持者會有50％改支持柯文哲，只有25％會支持賴清德；也就是說，蔡出線，賴回流到蔡的支持者較多，流到柯的支持者較少；賴出線，蔡回流到賴到支持者少，流到柯的支持者較多。



高大成提到，所以蔡陣營會要求民進黨將柯文哲、韓國瑜納入初選民調對比，這就是最大的原因，因為三強鼎立，綠營支持者的流動對蔡有利，卻不利於賴。



蔡英文最近還在臉書發文“1＋1大於2”，是否有促成“蔡賴配”的可能。高大成也說，這句話錯了，其實是蔡英文的0．5與賴清德的1．8，加起來2．3，當然大於2。明眼人一看就知道蔡英文與賴清德的支持度誰比較高，如果按蔡的說法，應該是“賴蔡配”，而不是“蔡賴配”，所以不需要玩數據遊戲。



至於情勢演變，未來有沒有“蔡賴配”的可能性？高大成認為，在台灣政壇沒有什麼事是不可能，假如初選真的是賴清得輸了，蔡英文堅持要“蔡賴配”，賴不會拒絕。但是蔡英文不主動要求“蔡賴配”，賴醫師也不會熱臉貼人家冷屁股。



目前藍綠兩大黨都因為初選，搞得各自黨內紛爭不斷，是否真的會因此讓柯文哲得利，竄起贏得2020？



高大成回答，距離2020大選還有七個月，柯文哲還有很馬腳露出來，到目前為止，台灣還沒有無黨籍當選“總統”的例子。當年的宋楚瑜氣勢是比現在的柯文哲還高，可是2000大選的結果，宋楚瑜還是落敗，證明在台灣，到了選舉最後關頭，選民還是會選邊靠，柯文哲染紅又臭屁，不會得到獨派支持，很難因此得利。