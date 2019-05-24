本週最後一個交易日：A股漲跌互現

中評社北京5月24日電／本週最後一個交易日，A股走勢分化，滬深股指漲跌互現。上證綜指暫別持續調整率先反彈，但漲幅十分微弱，深市三大股指繼續下行。兩市成交明顯萎縮，總量降至3800億元附近。



新華社報道，承接前一交易日下跌慣性，上證綜指以2847.84點小幅低開，全天圍繞前一交易日收盤點位反復震蕩。盤中滬指摸高2871.86點，探低2846.02點，尾盤勉強收紅，報2852.99點，較前一交易日微漲0.47點，漲幅僅為0.02%。



深市三大股指延續下行走勢。深證成指收報8776.77點，跌32.76點，跌幅為0.37%。創業板指以1452.04點高開，股指震蕩下行，以1443.75點報收，比上個交易日跌7.49點，跌幅0.52%。中小板指以5373.57點低開，股指弱勢震蕩，以5357.34點報收，比上個交易日跌38.49點，跌幅0.71%。



滬深兩市2200多只交易品種收跌，遠多於上漲數量。不計算ST個股，兩市40多只個股漲停。



行業板塊跌多漲少。半導體，以及前一交易日跌幅領先的農業板塊當日表現疲弱，跌幅都在3%以上。IT設備、飼料、航天國防、通信設備板塊跌幅靠前。汽車、白酒、摩托車、保險、航空公司板塊漲幅超過1%。



滬深B指雙雙走低。上證B指跌0.72%至285.77點，深證B指跌0.15%至931.26點。



滬深兩市明顯縮量，分別成交1627億元和2182億元，總量降至3800億元附近，顯示市場人氣嚴重不足。