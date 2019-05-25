王閔生：藍綠初選亂柯暫得利　大選時未必

王閔生。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月25日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨、民進黨內初選廝殺激烈，會不會讓無黨籍台北市長柯文哲得利？蘇系民進黨台北市議員王閔生接受中評社專訪時分析，現階段一定有可能！但藍綠分別產生人選後，支持者團結、歸隊，也不一定柯會得利，一切還很難講。



他也提到，蔡英文近期民調回升，在於蔡加強了網路溝通、政策說明，而“行政院長”蘇貞昌就任後，推動政策也更加謹慎。至於過往爭議的一例一休、年金改革等政策包袱，他相信在選戰熱期、民眾聚焦時，民進黨提名人更多地說明政策後，就可能有所轉變。



1975年生的王閔生畢業於中正大學社會福利系、輔系財務金融系，在2001至2004年擔任前台北縣長蘇貞昌秘書、2008大選擔任民進黨謝長廷、蘇貞昌競選總部組織部副主任、2010蘇貞昌競選台北市長辦公室發言人，是蘇貞昌的子弟兵，並曾任民進黨發言人。王閔生於2013年辭去民進黨中央職務，投入台北市大安、文山區市議員選舉，成功當選，2015年曾回任民進黨發言人，並在2018年爭取連任市議員成功。



王閔生解釋道，現在社會氛圍確實還是有可能對一例一休、年金改革等政策不滿，但當民眾高度聚焦2020後，民進黨候選人提出對於這些政策的說法，就能讓民眾確實接收到，並思考議題的真相，而不只是人云亦云地專注在社會氛圍對議題的定位，民眾會去思考各候選人們提出的未來政見等，屆時又會有另一面的思考。



中評社記者問，民進黨通過同婚專法，但反同方並不認同其內容，甚至有台灣基督教右派人士組織“安定力量”政黨、“下一代幸福聯盟”欲動員推動複決公投等，可能影響中南部過去支持民進黨的長老教會立場，這樣的執政包袱民進黨該如何化解？



王閔生說，現階段專法剛通過，很多人宣傳對將來的擔憂，實際上只能靠時間的經過，讓大家了解當初的擔憂是多餘的，但是短時間內會不會對民進黨2020選舉佈局產生影響，他認為還得再觀察，因為普遍年輕人因為同婚專法的通過，可能因此更加支持民進黨，但基督教團體是否因此就不支持2020，也不必然，必須還得再觀察。



被問到社會普遍認為現在國民黨、民進黨初選亂，會不會最後讓柯文哲撿便宜？王閔生強調，一定有可能！但問題就在這種選票移動不是說藍綠亂，柯就必然得利，民調也是一時的變化，民眾最重要的是看在選戰過程中，候選人們提出什麼樣的政見，包括經濟、政治、“外交、國防”等，民眾判斷支持誰的因數是多重且變化的。藍綠陣營黨內初選亂，或民進黨通過同婚專法，僅是單一因素，屆時民眾會整體判斷支持誰，“況且藍綠各有人選後，支持者團結、歸隊，也不一定柯會得利，一切還很難說”。