山東省政協原常委魏紹水受賄案一審宣判

中評社北京5月24日電／山東省德州市中級人民法院24日上午一審公開宣判山東省政協原常委、科教文衛體委員會原副主任魏紹水受賄案。對被告人魏紹水以受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣70萬元；檢察機關扣押的受賄所得贓款人民幣10.8萬元，由扣押機關依法上繳國庫；查封的房產一套及轎車一輛依法予以變現，所得價款依法沒收，上繳國庫；不足部分繼續予以追繳。魏紹水當庭表示服從判決，不上訴。



新華社報道，法院審理查明：2000年1月至2013年1月，被告人魏紹水利用擔任山東省棗莊市副市長、山東省淄博市委副書記、山東省廣播電視局黨組副書記、副局長、山東省廣播電影電視局黨組成員、山東廣播電視台黨委書記等職務上的便利，承諾或實際為相關單位和個人在項目承攬、工作調動、職務晉陞等方面提供幫助。2000年4月至2015年12月，魏紹水直接或通過特定關係人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣約675萬元。



德州市中級人民法院經審理認為，被告人魏紹水身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。鋻於魏紹水到案後，能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，屬坦白，且其認罪悔罪，追繳、退回大部分贓款、贓物，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法對其從輕處罰。法院遂依法作出上述判決。