中評觀察：蔡廟口開講談潛艦大叔大嬸有點茫

蔡英文近期頻繁拜廟，除了衝初選，也已經開始為了2020動員基層組織。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月25日電（記者 黃筱筠）民進黨進行2020初選以來，蔡英文拜廟行程非常頻繁，“拜廟”如“拜票”一樣，蔡英文試圖拉近與民眾距離，且廟裡拜拜的長者，通常也是最可能接起家用電話的群眾。蔡英文在黨內初選期間，希望爭取更多基層民眾支持。但蔡想要拉近民眾距離，卻在廟大談自造潛艦等議題，一般群眾聽得懂？



蔡英文最近安排許多拜廟行程，次數總計已經超過前3年。蔡提前開打2020，主要是黨內初選面對賴清德競爭，激發危機感，蔡提前“練兵”動員基層組織，對於綠營的2020大選不是壞事。



蔡英文24日深入藍營傳統票倉中和宮廟拜拜，這一席中和區“立委”，民進黨算是“撿到”，因2014年太陽花運動，當時的國民黨該選區“立委”張慶忠成為箭靶被拉下來，由民進黨江永昌當選。但國民黨明年提名現任新北市議員邱烽堯爭取收回這席“立委”，邱多年耕耘中和，民進黨岌岌可危。



中和是傳統藍營票倉，蔡英文昨日參拜廣濟宮，一進到廟裡就看到左右匾額掛著都是朱立倫在新北市長任內的題字。



蔡英文提前到中和，除了為自己初選，也算是開始幫“立委”拉抬聲勢。



蔡英文為了與民眾熱情互動，致詞前還問到，“你們今天都不用上班喔？”熱情支持的民眾回說，“不用、不用，特別來的”。



蔡英文為了拉近與民眾距離，雖然面前擺著講稿，也儘量不看。她還說，今天算是到她家隔壁，她當“總統”以前就是住在永和，看到鄰居這樣熱情很感動。



與基層民眾互動，蔡英文當然沒忘了她過去3年做了什麼，但她特別提到早上去了龍德造船場，進入“國艦國造”關鍵時刻，台灣可以量產高效能的艦艇，大大小小“國防”需要的艦艇，台灣有造船的技術，產業發展帶動就業，龍德造船場現場許多年輕人，有男生、有女生參與“國家”艦艇的建造，他們也覺得很榮幸。



蔡英文最後不忘替自己拉票，提及過去3年辛苦，現在看到台灣希望，很多要過去打下基礎，讓台灣走在正確道路上。我們地基已經打好。台灣將來一定要蓋成一棟很漂亮、很實用的大樓，不忘提醒支持者，“房子蓋一半，師傅不能換”，還要支持者幫她加油，一起走過2020這一關。