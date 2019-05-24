台灣同婚上路首日500對登記　女多於男

台灣同婚法上入首日，有500對完成登記。（中評社 資料照） 中評社台北5月25日電（記者 洪德諭）台灣同婚專法於24日上路創亞洲之先。根據“內政部”統計，截至5月24日下午5點，全台完成結婚登記的同性伴侶共500對，其中男性171對、女性329對；雙方均為台灣人有485對、台灣與外籍人士有15對。



首對同性伴侶結婚登記是在上午8點46分於台南市安南區戶政事務所辦理完竣。



“立法院”在上周五通過《“司法院”釋字第748號解釋施行法》同婚專法，蔡英文則在22日簽署法案並公布，“內政部”也在同日發布《“司法院”釋字第748號解釋施行法》施行後戶籍登記因應作為並公布同性結婚書約。該法24日正式上路，是首開亞洲之先，正式邁向同性婚姻合法化。



24日首日同婚登記，挺同團體伴侶盟、婚姻平權大平台均舉辦登記活動，許多登記者身上都出現代表同志的“彩虹”裝飾，也有登記者在登記完後熱情擁吻。不過，反同團體安定力量則是選在同日召開記者會宣布組黨，預計將提名至少10名的區域“立委”並搶攻不分區，目標是取代時代力量成為“國會”第三大黨。



針對同婚法上路首日登記狀況，“內政部”透過新聞稿表示，截至24日下午五點，全台同性伴侶完成結婚登記對數共500對，其中男性171對、女性329對；雙方均為台灣人有485對、台灣與外籍人士有15對。



“內政部”進一步分析，登記以新北市109對最多，台北市83對次之，高雄市71對第三。首對同性伴侶結婚登記是上午8時46秒於台南市安南區戶政事務所辦理完竣；首對台灣人與外籍同性伴侶結婚登記是上午8時5分37秒於新竹市東區辦理完竣。

