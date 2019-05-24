英國首相將於下月辭去保守黨領導人職務

中評社北京5月24日電／英國首相特雷莎·梅24日說，她將於6月7日辭去保守黨領導人一職，但將留任首相至保守黨新領導人產生。



新華社報道，特雷莎·梅當日在首相府外發表聲明時說，對未能帶領英國實現“脫歐”深感遺憾，由一位新首相帶領英國繼續“脫歐”進程“最符合英國的利益”。



她在講話時一度流淚，稱能為自己熱愛的國家服務是自己的榮幸。



特雷莎·梅當天會見了保守黨議員團體“1922委員會”主席格雷厄姆·佈雷迪。“1922委員會”由議會下院保守黨普通議員組成，在決定首相人選方面發揮重要作用。



英國此前與歐盟達成的“脫歐”協議已3次遭英國議會下院投票否決。為推動該協議獲通過，特雷莎·梅曾承諾，只要“脫歐”協議能獲英國議會下院批准，她願意提前卸任。本週，她公佈修改後的新“脫歐”協議，因其承諾議會將決定是否就“脫歐”條件舉行公投引發批評。



根據規定，首相卸任後將由執政黨內選舉產生的新領導人接替。新首相人選需經女王批准，任期至下次大選。



保守黨已確認，其新領導人選舉程序將於6月10日正式啟動。



英國輿論認為下屆首相職位的有力競爭者包括英國前外交大臣、“脫歐派”領軍人物鮑里斯·約翰遜、前“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布、內閣辦公廳大臣利丁頓以及環境、食品與農村事務大臣邁克爾·戈夫等。



分析人士認為，雖然特雷莎·梅承諾辭職，但仍難打破“脫歐”僵局。新首相領導的政府採取何種政策仍將影響英國“脫歐”進程。



英國原定3月29日正式“脫歐”，但由於“脫歐”協議連續遭議會下院否決，“脫歐”進程陷入停滯。目前，英國“脫歐”期限已延長至10月31日。



特雷莎·梅于2016年7月接替辭職的卡梅倫就任英國首相。