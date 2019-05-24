北京軌道交通新機場線一期全線軌道貫通

中評社北京5月24日電／新華社報道，記者24日從北京市軌道交通建設管理有限公司獲悉，北京軌道交通新機場線一期工程23日實現全線軌道貫通，9月將與北京大興國際機場同步開通運營。按照規劃，新機場線二期工程將在麗澤商務區結合車站設置城市航站樓，可提供值機和行李托運服務。



新機場線一期工程全長41.36公里，線路途經北京市豐台區、大興區，共設3座車站，自北向南依次為草橋站、磁各莊站和北航站樓站。按照規劃，新機場線未來將從草橋站向北延伸約3.5公里，至麗澤商務區，與建設中的地鐵14號線、16號線及規劃中的11號線實現換乘，並在麗澤商務區北區結合車站設置城市航站樓，旅客可在此辦理值機和行李托運，之後搭乘新機場線抵達機場。



根據北京市基礎設施投資有限公司、北京麗澤金融商務區控股有限公司發佈的《軌道交通新機場線麗澤城市航站樓設計方案及建築一體化城市設計方案徵集資格預審公告》，城市航站樓北至三路居南路，南至麗澤路，東側緊鄰蓮花河西路，西鄰中環路。建設用地4.1公頃，城市航站樓航空服務功能建築規模約4.61萬平方米（含地下航空服務功能部分規模），城市設計總建築規模約24.81萬平方米（地上建築規模）。麗澤城市航站樓位於麗澤商務區核心區，未來將實現軌道交通、航空功能與城市功能的有效結合，促進京津冀協同發展。



北京市軌道交通建設管理有限公司相關負責人介紹，新機場線首次採用軌道交通、高鐵、高速公路和市政地下綜合管廊 “共構共廊”模式，節約的土地和周邊地塊還將被打造成“三季有花、四季常綠”的綠廊。列車採用國內城市軌道交通車輛運行速度最高等級的車輛，設計最高時速160公里，從草橋到北京大興國際機場最快僅需19分鐘。