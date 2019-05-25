李建興：中美貿易戰　兩岸經濟唇齒相依

義守大學財務金融學系所長暨系主任李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月25日電（記者 蔣繼平）中美貿易戰五月又陷入僵局，美國對華為實施禁運，戰況持續升溫。義守大學財務金融學系所長暨系主任李建興接受中評社訪問時表示，貿易戰背後牽動整個世界科技發展，美國制裁華為就是要避免AI人工智慧的核心技術持續被大陸領先。



李建興提到，兩岸經濟唇齒相依，台灣不可能置身事外，除了華為供應鏈核心及非核新27家之外，佔大陸出口至美國比重大的台商企業，同樣也會遭受波及，直接間接影響台灣。



李建興，1963年生，台灣宜蘭人。台灣政治大學經濟博士，現為義守大學管理學院教授兼管理博士班主任、義守大學財務金融學系所長暨系主任、台灣十六家金控公司年度績效評鑑共同召集人、兩岸金融研究中心（十二五重點項目）第一屆智庫委員會委員。



中美貿易談判在今年三、四月本已現曙光，五月卻突然陷入僵局，緊接著是關稅上調，美國對華為實施禁運，為下一輪談判蒙塵。針對中美貿易戰近期戰況再度升溫，李建興有感而發的說，“中美貿易大戰，事實上貿易只是表象，真正關鍵是美國國家的核心利益。”



外界關注這是一場貿易問題，但實地上卻牽涉整個世界科技的發展。李建興指出，未來最重要的是AI人工智慧，有三大核心關鍵：第一，是BIG DATA大數據，中國大陸數據最多、每天創造出來的量最大；第二，是傳輸速度，也就是5G，實驗數據比4G快一百倍；第三，是運算速度，未來要發展的量子電腦。



迎接5G時代即將到來，根據2019年1月媒體報道，華為、中興在5G國際標準中的專利數已超過2400項，占比超過了30%。要搶5G市場，各個通信公司的技術水平是關鍵。



李建興表示，美國2018年先對中興下手，目的是先測試大陸有什麼反應，結果大陸幾乎按照美國要求退讓，照單全收，因此從去年底開始，開始瞄準真正想要動手的華為。關鍵在於AI人工智慧三大技術，大陸已有兩個領先，美國不願意量子電腦第一個製造出來的是大陸。



李建興也翻出歷史紀錄，拿出1987年東芝旗下東芝機械被指控違法販售用於製造螺旋槳的精密多軸加工機、數值控制器及軟體給蘇聯軍方，供應製造非常安靜的潛水艇，因此更不容易被聲波雷達偵測，違反冷戰時期的CoCom（對共產圈輸出統治委員會）的協定，最後美國對東芝做出五大嚴厲懲罰的事件。



李建興認為，“中美貿易戰美國針對華為下手，如同美國在1987年針對日本東芝（Toshiba）下手的翻版！”他也說，最關鍵的地方，就是日本半導體技術要無條件跟美國分享。



李建興反問記者，“如果違反禁運規定，大可關掉工廠，不可出口美國，還被罰款美元160億，不就應該解決了嗎？”過了幾秒鐘，李建興破不及待揭曉答案“別忘了，1980年代大家在發展電腦，尖端的技術就是半導體呢！”他說，當時東芝技術不會比英特爾、高通差，威脅到美國的國家利益，才會被制裁。

