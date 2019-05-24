外交部：對美國農牧行業從業者深表同情

中評社北京5月24日電／針對有美國聯邦參議員稱美國許多農民瀕臨破產一事，外交部發言人陸慷24日在例行記者會上說，對美國農牧行業從業者遇到的問題，中國的同行們也深表同情，但責任不在中方。



有記者問：據報道，美國總統特朗普已經宣佈對美國農民提供新一輪160億美元援助。但有美國聯邦參議員近日致函美國農業部長表示，去年農業部有關援助項目僅能彌補美國農民大約三分之一的損失，現在美國農業凈收入比2013年已經減少了50%，許多農民瀕臨破產，強烈建議特朗普總統立即解決對華經貿衝突。中方對此有何回應？



陸慷說，長期以來，中美兩國在包括農業在內的廣泛領域開展了良好的互利合作，給雙方業界和廣大消費者都帶來了實實在在的好處。在包括農業等相關領域，兩國業界也都保持著友好的關係。“對今天美國農牧行業從業者遇到的問題，中國的同行們也深表同情。”



他說，中方也注意到，美國農牧業等行業組織明確要求美國政府糾正錯誤做法。這表明，他們十分清楚兩點：第一，當前中美之間互利合作受到影響、雙方無法像過去一樣通過友好協商解決分歧、繼續促進共同利益，責任不在中方。第二，同世界其他國家政府一樣，當中國自身利益受到傷害時，中國政府也不得不採取措施維護自身正當權益。