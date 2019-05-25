中華電不賣華為　李建興：應譴責行政干預

義守大學財務金融學系所長暨系主任李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月25日電（記者 蔣繼平）中美貿易戰持續延燒，台灣電信業者中華電信、台灣大哥大等開出第一槍，表明不賣華為手機新機種。義守大學財務金融學系系主任暨研究所所長李建興接受中評社訪問，對檯面下疑似有行政權介入及干預企業管理決策，表示相當不樂見。他認為，站在學界立場也應該譴責。



李建興為此感到擔憂，他說，沒有拿到相對上的整體利益，卻要廠商犧牲商機，忍受潛在性的經濟報復，這是不划算的。台灣有超過4成產品出口到大陸、港澳地區，大陸若採用相同方式制裁台灣，看起來也不算過分，但他質疑“台灣真的受的了嗎？”



李建興，1963年生，台灣宜蘭人。台灣政治大學經濟博士，現亦為義守大學管理學院教授兼管理博士班主任、台灣十六家金控公司年度績效評鑑共同召集人、兩岸金融研究中心（十二五重點項目）第一屆智庫委員會委員。



中美貿易談判今年三、四月本已現曙光，五月卻突然陷入僵局，緊接著是關稅上調，美國總統特朗普簽屬行政命令，宣布進入緊急狀況，禁止美國企業禁用、禁賣中國通訊產品，矛頭指向華為。Google也宣布停止與華為業務關係，華為新機恐怕不能使用Google map、Gmail等軟體。但美國商務部5月20 日）鬆綁限制，核發華為有效期達90 天的臨時許可證，有效期至8月19 日。



根據台灣的2019年4月市占排名統計，華為（HUAWEI）躍升台灣市場第4大品牌，市場調查機構數據顯示，台灣市占排名第1名到第10名分別是Apple、Samsung、OPPO、HUAWEI、ASUS、小米、Sony、HTC、Sugar、Nokia。



李建興表示，中華電信等電信通路不賣華為新機後，影響族群不到一成，不過一般來說，排行十名後的手機不賣，還可以說是因為賣得不好才考量不賣，但市佔率第四名的手機主動說不賣，很難說是以市場考量，難道背後有某種政治力量希望這樣做？



李建興用“一葉知秋”來形容這次事件，他認為，檯面下有讓電信業者的決策者，並非以公司最大利潤立場做決策，這才是真正要關心的！上市公司應該站在公司跟股東來思考，檯面下干預的力量，不是站在台灣全民的利益，現在看起來這隻手伸進去影響企業管理決策，不是樂意見到的，站在學界立場也應該譴責。



李建興分析，Google不提供服務給華為手機，很明顯不是企業利潤考量，美國以行政權的力量，要求廠商捨棄企業最大利潤，來配合國家最高利益，想不到台灣也發生要求廠商不賣華為新手機的情況，跟美國如出一轍，難道不會給人產生聯想嗎？他認為“太明顯了”。