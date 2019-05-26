台灣定位　李建興：美國惹不起大陸也惹不起

義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月26日電（記者 蔣繼平）針對中美貿易戰升溫，台灣又面臨2020大選，台灣過去“總統”候選人都會提出的兩岸論述還管用嗎？義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興表示，未來論述不能只談兩岸關係，更要加入中美貿易大戰，候選人應該利用機會好好來談這些，客觀來談台灣如何在中美兩強競逐下保持最大利益的方法。



李建興，1963年生，台灣宜蘭人。台灣政治大學經濟博士，現為義守大學管理學院教授兼管理博士班主任、台灣十六家金控公司年度績效評鑑共同召集人、兩岸金融研究中心（十二五重點項目）第一屆智庫委員會委員。



台灣應該用什麼立場站在中美貿易戰，且2020大選即將來臨，有何建議？



李建興表示，台灣從2018年底“韓流”崛起後，經濟選民變多，選民的經濟考量變多，所以候選人為了台灣本身長久的利益，應該是增加論述，讓選民知道要選擇怎樣的候選人，對台灣未來長期利益是有益的，應該利用機會好好去談這些東西。



意思是2020大選不能只靠“兩岸論述”了？



李建興說，只談兩岸問題只會政治化，必須針對兩岸關係及中美貿易大戰，更加用台灣民眾的利益，特別是台灣本身的經濟利益、產業發展利益，去做相關的論述，選民才會比較理性去選擇台灣未來怎麼走，台灣未來需要怎樣的一個候選人，這樣會比較客觀。若只講兩岸，會牽動一部份人的反中情緒。



那中美貿易戰，台灣能否選邊站？



李建興表示，對台灣最大的福利來講，要謹記美國不是惹得起的，當然大陸也不是惹得起的，所以根本不應該選邊站，建議台灣採左右逢源方式較妥當，但目前蔡政府選邊站，主動往美國靠攏的策略，目前來看是不妥的。



李建興說，美國至少沒有在檯面上要求台灣主動靠攏，反而是政治人物選擇主動靠攏，並且先主動不要採用華為資通性設備，而且中華電信及台哥大兩大電信業者也宣布不賣華為手機，這是對台灣整體利益很愚笨的選擇。



李建興表示，討好美國卻沒有拿到實質利益，這個討好本身就是沒意義的。討好美國卻要承受大陸反彈後果，等於沒有拿到利益卻要付出成本，如果大陸對台灣對槓起來，台灣有百分之四十的產品出口到大陸及港澳地區，若大陸採用相同方式來制裁台灣，台灣受的了嗎？



李建興認為，在中美貿易戰主動選邊靠，既沒有拿到利益又會付出成本，左右逢源的策略就是不主動選邊站，等到當對方認為台灣需要扮演關鍵性的少數力量時，為了被迫選擇，要能跟台灣民眾交代，提出要求對方能給予什麼相對等的利益。



李建興說，就像菲律賓懂得兩邊左右逢源，兩大強國相爭下，台灣應該採取被動立場，台灣沒有力量去支持任何一方，等到適當時機再來爭取利益，不應該主動介入兩強相爭戰火裡面，當局者應該被動等待時機成熟，去尋求台灣本身的利益。