韓郭之爭　胡國誠：韓粉顯性、郭粉隱性

台中市眷村文化協會總幹事胡國誠。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月25日電（記者 林谷隆）針對中國國民黨2020初選，台中市眷村文化協會總幹事胡國誠接受中評社訪問表示，最近氣氛有點像是2017國民黨主席選舉挺洪秀柱聲量極大，現在支持高雄市長韓國瑜的聲量也很大，算是顯性表態，但挺郭台銘的人還是很多，只是比較隱性。挺韓與挺郭約50比50，之後郭韓角力會越來越激烈，6月22日“中區挺韓大會”之後，趨勢會明朗化。



至於黨主席吳敦義參選2020的可能性，胡國誠認為可能性極低，吳最依賴的智囊團體“奇策盟”近日幾無運作，由此可以推測吳應該是真的沒有“動起來”。



胡國誠，台中市眷村文化協會總幹事，曾任台中市眷村文化協會、台中市鵬程社區發展協會重整總幹事，負責台中“大鵬新城”管理委員會運作，共25棟大樓，目前有3300名眷戶居住在此，與奇策盟成員多有互動。



爭取中國國民黨2020黨內初選的候選人，目前包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫以及前“立法院長”王金平等人，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目中爆出，國民黨還會有一個人出來參選2020，那人就是黨主席吳敦義。



胡國誠表示，吳敦義參選的機率很低，如同吳自己說的“萬分之一”的可能，現在是“十萬分之一”或“百萬分之一”，總之就是極低，至少從台中眷村界觀察，幾個跟台中淵源比較深的挺吳人士都沒有在動作。



至於萬分之一的可能是什麼可能？胡國誠回答，大概是吳主席的夫人蔡令怡還有些期待吧！吳本人應該是真的沒有意願，而且也有好多人勸主席有捨才有得。



胡國誠表示，在國民黨初選階段，眷村的支持情況，是支持韓國瑜的聲勢比較高，也代表挺韓的支持者是顯性，挺韓都會大聲講出來；挺郭台銘的人也很多，但是聲勢不大；朱立倫跟王金平在眷村的支持度都不是很高。



對於台中眷村、深藍族群的觀察，胡國誠告訴中評社，“非韓不投”叫的太大聲，會有一種情緒綁架的感覺，在此氛圍下，在眷村若不是挺韓國瑜，可能會被圍攻，反而起了一種負面作用。



軍人子弟的韓國瑜出身新北市中和壽德新村，胡國誠強調，眷村支持韓國瑜的都比較顯性，喜歡韓國瑜眷村小孩的調調，讓眷村第二代覺得“很熟悉”是自己人。如果有在經營事業的眷村第二代，則認為郭台銘經營決策是比較果斷，所以可以預期未來處理“國政”會比較果斷，這對郭台銘的印象會有加分作用。



胡國誠提到，韓國瑜、郭台銘在台中都還沒有發展選舉組織，但現在已經有一些脈絡。人稱“槐哥”的韓國瑜護衛隊成員槐建中，就是住在台中最大的眷村大鵬新城，帶動村子裡挺韓的聲勢。



郭台銘的布局方面，胡國誠觀察，郭在5月10日展開第一次中南部行程，就是安排在台中，那一趟除了夜宿農民家、出席婦女團體餐敘、向雞排博士學炸雞，當天下午在台中市區還安排一場與台中企業、社團幹部的座談會，原本預計50人參與，最後卻出席2百多人，背後的支持力量就是“藍天行動聯盟”，過去他們是支持洪秀柱。



胡國誠認為，郭、韓兩人跟台中都沒有什麼淵源，在郭台銘尚未宣佈參選之前，台中市議會國民黨就開始連署，表態挺韓，還要求黨中央要趕快徵召韓；但是當郭宣布參選後，台中市議員的動作就相對比較低調。



胡國誠預估，從現在到國民黨初選民調前，郭韓的角力會越來越激烈，將在6月22日舉辦的“中區挺韓大會”會是一個重要的觀察點，很有可能讓藍營內挺韓、挺郭的勢力會變得更明朗。



胡國誠提到，所以當高雄市議會休會之後，韓國瑜陣營就會開始出招，這些招不一定是韓在檯面上主動挑起，可能是由挺韓的側翼人士主攻，例如陳清茂、杏仁哥、文山伯都不是傳統的藍營支持者，他們作為國民黨黨內競爭的主攻者，會比較沒有包袱。