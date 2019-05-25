韓郭較高下　丁仁方：美中貿易戰對策是焦點

成功大學政治學系教授丁仁方。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月25日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選，高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘的競逐最受矚目。成功大學政治學系教授丁仁方24日接受中評社訪問表示，韓、郭未來競爭，主要會聚焦在如何面對美中貿易戰，以及展現對台灣發展高度與格局。



丁仁方表示，美中貿易戰開打，台灣經濟何去何從？郭台銘提“重塑產業鏈”，與韓國瑜類比瑞士中立國的論述有很大的不同。



郭台銘24日參加電機電子工業同業公會時分享他對中美貿易戰，提出了“台灣經濟發展國家隊”的藍圖，即“東進、西和、南拓、北接”。丁仁方指出，郭台銘面對美中貿易戰議題，強調兩個重點：



第一，重塑供應鏈。郭認為未來供應鏈是ONE WORLD， TWO SYSTEM格局。亦即華為事件後，大陸替代Google Android的自有作業系統“鴻蒙”將可能在今年提前推出，郭強調台灣不放棄大陸市場，同時要開拓美國市場。



第二、高附加價值的供應鏈移轉到台灣，要把新的科技搬進來，在台灣製造生產後行銷海外，相當程度上呼應了自由經貿區的概念。



丁仁方表示，韓國瑜受訪時針對美中貿易戰，提到瑞士中立國，韓稱我們不是聯合國的“會員國”“是一種優勢，有很大的發展空間”。



丁仁方認為，瑞士早已經加入聯合國，且現今國際社會的發展，加入國際組織、加入區域經貿組織，都是非常重要的；台灣迄今無法加入區域經貿組織，和各國洽談FTA備極艱辛。再者，“中立國”的概念一直有呂秀蓮所提倡，中國大陸的態度是否定的。



他認為，衡諸現實的內外形勢，“台灣中立”、“非聯合國會員是優勢”的論述，是否能讓台灣務實的因應美中貿易爭端？恐怕有很大的疑義。



再者，從有關從政及對台灣發展的高度與格局來看，韓、郭也有不同。



韓國瑜有兩個論點受到很多的討論。一是拋出“總統”兼“行政院長”，二是當選後在高雄上班。



丁仁訪認為，“總統”兼“行政院長”，實質上就是往“總統制”走，這牽涉到“修憲”，不“修憲”，幾乎是不可能的事；至於當選後在高雄上班？過去已有漁業署南遷辦公，結果是窒礙難行，“總統”在高雄上班，大政方針的決策、重大事件的應變等，領導統御如何運作無礙？韓國瑜有必要進一步說明，否則，也是會引起很大的疑慮。



丁仁方說，韓說當選後在高雄上班，有宣示性，南部人聽了或許會拍手叫好；相對的，郭台銘強調“政治要為經濟服務”也是很接地氣的話，郭台銘近日走訪台東、雲林，在經濟相對弱勢的縣市，展現拚經濟的印象，有加分作用。但郭最近出現一個“舔盤子”的動作，還是有失分的。



丁仁方表示，韓、郭都非經政壇歷練的老手，甚至是政治素人，難勉出現失慮不周的舉措、言論。兩人競逐大位，選民仍然會聚焦在如何面對美中貿易戰，以及展現對台灣發展高度與格局。



他認為，“韓流”雖在退燒，但下滑的幅度有限，韓在高雄拚出一些政績，會有幫助。郭台銘方面，頻下鄉、受訪，展現拚經濟能力、闡述政見格局，也會拉近與韓的距離。國民黨7月中就要辦民調，兩人可能努力的時間也已經很有限了。