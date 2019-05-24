山西省高級人民法院原副院長劉冀民被雙開

中評社北京5月24日電／24日晚，山西省紀委監委網站對外公佈，山西省高級人民法院原黨組副書記、副院長劉冀民被開除黨籍和公職。



日前，經山西省委批准，山西省紀委監委對省高級人民法院原黨組副書記、副院長劉冀民嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查。



經查，劉冀民違反政治紀律，縱容、支持下屬捏造炮製舉報他人材料並大範圍投遞，造成惡劣政治和社會影響；違反中央八項規定精神，違規接受案件當事人宴請，接受下級單位工作人員及案件當事人安排的旅遊活動；違反組織紀律，在幹部選拔任用方面，為他人謀取利益，收受財物；違反廉潔紀律，違規為親屬介紹代理案件謀取利益，收受禮金，違規在銀行入股並分紅；違反工作紀律，在案件審理過程中履職不力，失職失責；違反國家法律法規規定，利用職務上的便利及職權或者地位形成的便利條件，在司法案件審判、執行和職務提拔、調整等方面為他人謀取利益並收受財物，涉嫌犯受賄罪。



劉冀民身為黨員領導幹部、一級高級法官，本應牢記黨的宗旨，以身作則，嚴格遵紀守法，但其理想信念喪失，規矩意識淡漠，法紀底線失守，嚴重違反政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和國家法律法規規定，並涉嫌犯受賄罪，數額特別巨大，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》和《中華人民共和國法官法》的有關規定，經省紀委監委會議研究並報省委批准，決定給予劉冀民開除黨籍、開除公職處分，收繳其違紀所得，將其涉嫌犯罪問題及所涉款物移送人民檢察院依法審查、提起公訴。