丁仁方語中評：韓流退燒但在南台灣仍強勢

成大政治系教授、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月26日電（記者 趙家麟）成功大學政治學系教授、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方接受中評社訪問表示，“韓流”在退燒，但高雄市長韓國瑜在南台灣仍是強勢，特別是在高雄，支持度還是很強。韓從九合一選舉以來，大幅提振了南部國民黨的信心，有機會帶動高雄“立委”席次的增加，8個“立委”席次，藍軍或可搶到3席以上的機會（目前高雄9“立委”全是綠營，2020減一席只剩8席）。



至於台南的藍軍，丁仁方認為，整體而言，無論未來國民黨2020大選由誰出征，藍軍的得票率與聲勢都會成長。但是，就如同高雄經過了很長的時期才接受了國民黨韓國瑜，“韓流”雖在退燒，也不一會有墜崖式崩跌；台南的藍軍會有成長，6個“立委”席次，能否突破綠營的完全壓制，還需要觀察。



丁仁方表示，今年3月台南第三選區“立委”初選，當時，挾著“韓流”威力的國民黨謝龍介得票率44.31%敗選（民進黨郭國文47.05%），本來幾位對參選“立委”躍躍欲試的藍軍人士，評估認為“韓流”在台南似乎已經到了頂點，要贏過綠營困難度仍高，一時之間，許多選將都打消了參選的念頭。



過去的大選，國民黨在台南是大輸，丁仁方表示，藍軍2020在台南要拿到“立委”席次，雖然不容易，但最重要還是看國民黨大選候選人能否帶動“勢”，“勢”夠強，“立委”選戰還是有可為，國民黨在綠營票倉的台南支持度還是會繼續成長，拉近大選和綠營選票的落差。



至於民進黨2020初選的蔡、賴相爭，丁仁方表示，台南綠營出現前所未有的嚴重對抗。賴清德與蔡英文是資源不對稱之戰，賴打到現在，陸軍也只有地方的老班底在撐，一路苦戰，但哀兵之姿效果不大。



丁仁方說，賴清德在22日民進黨中執會時跑進了中央黨部，又提出民調新方案，賴在心態上希望提早決戰，做法上是在逼對手出拳，但蔡陣營老謀深算，拖延以對，反而曝露了賴清德的強烈焦慮感。



對於民進黨初選的發展，丁仁方認為，從過去歷史看，離開民進黨參選機乎沒有機會，所以，民進黨一旦提名人選確定，也許樁腳層級或有一些移轉，但多數基層支持者終究還是會團結在一起，不太可能出現大規模移動。目前綠營的蔡、賴相爭與地方對抗，還不致嚴重到不可收拾的地步。



丁仁方表示，2020大選藍綠初選，韓流在退燒，賴清德支持度也有下滑的趨勢，相對的，郭台銘有比較明顯的竄起，蔡英文民調雖有一點回溫，但上升有限。從趨勢上看，似乎有郭與蔡對戰的機會，但韓、賴仍有一定的實力，但有沒有足夠的時間讓郭超越韓、蔡超越賴？時間會是重要的關鍵。