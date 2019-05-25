林富男：悼李奇茂大師 憶與大師的藝術情緣

李奇茂題字：緣由老友馮文俊吾兄薦識林富男為文公世子珍藏萬馬奔騰圖，榮幸赴高觀此舊作，有感共同擁有大愛精神，作者特抒祝福此作為林家子孫永久珍藏可喜美德，作為林家老友為榮，乙未六月二十三日於高雄漢王洲際飯店李奇茂。 中評社高雄5月25日電（作者 林富男）台灣知名水墨畫家李奇茂，5月24日早晨病逝於台北，享壽94歲。聽到這個消息，藝文界無不震驚，政、商、學界、藝術工作者均深感哀痛惋惜，也令筆者回想起與大師多年的情誼，以及那幅出自李大師的畢生最大幅之作《萬馬奔騰》。



李奇茂大師出生於安徽，畢業於政工幹校美術系（即今“國防大學政戰學院”），是台灣戰後第一代水墨畫家，並曾在台灣藝術大學、台灣師範大學、文化大學、“國防大學”等美術系任教，無數台灣資深畫家皆曾受教於其門下。早期風格以戰鬥文藝色彩為主，後來陸續融入台灣民間鄉土特色，展現氣勢磅礡、雄渾不羈的大膽寫意風範，廣受海內外藏家推崇，大陸官方更於山東、南京大學成立“李奇茂美術館”，顯見大師生前不凡的藝術成就。



與李大師的結緣，始於先父林文益典藏其作品《萬馬奔騰》。1989年時任高雄市長蘇南成舉辦亞太地域市長會議苦無經費，家父為了支持市政發展提高城市能見度，無償提供高雄漢王洲際飯店及泰王大飯店接待亞太地區與會的300多名市長。蘇南成為了感謝家父的無私奉獻，特別央請李奇茂創作《萬馬奔騰》作為贈禮，這件作品也因此與林家結緣，而成為高雄漢王洲際飯店的鎮店之寶。



筆者於2015年偶遇李大師，談及26年前贈畫緣由，李大師居然對《萬馬奔騰》這幅巨作的創作過程記得鉅細靡遺。他說:該畫是他畢生創作最大幅的水墨(12.5x1.5公尺)，當然記得並且還經常想起這一幅畫。我當下便再邀請李大師專程到高雄，一起回味往昔舊作風采與這段因藝術而結下的美麗緣分。回想當時李大師再次見到自己的巨作，他不斷讚賞家父熱心公益，也讚嘆自己與林家兩代深厚的藝術情緣，這些往事都令筆者難以忘懷李奇茂大師的風範。我相信他為世人所留下的無數創作，也將繼續流傳在這個世界上，締結更偉大的故事。



李大師於四年前再應邀到高雄漢王洲際飯店重溫《萬馬奔騰》時，於作品上加註題字如下：緣由老友馮文俊吾兄薦識林富男為文公世子珍藏萬馬奔騰圖，榮幸赴高觀此舊作，有感共同擁有大愛精神，作者特抒祝福此作為林家子孫永久珍藏可喜美德，作為林家老友為榮，乙未六月二十三日於高雄漢王洲際飯店李奇茂。



如今再讀此文，大師已然仙逝，我們悼念之餘，更讚譽他是藝術傑出的傳薪者、藝術的創新者 、兩岸和平的使者、藝術外交的領銜者、國際偉大的藝術家、台灣藝術的貢獻者，相信大師道範長昭、德範永存。



（作者林富男，高雄師範大學藝術學院講座教授、廈門集美大學美術學院終身客座教授，現任“行政院”顧問、台灣藝術研究院院長、南台灣觀光產業聯盟總召集人、台灣藝術股份有限公司（8479）董事長、高雄漢王洲際飯店集團總裁。）



