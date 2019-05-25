快評：中美博弈升溫 台灣會迷失方向？

中評社快評/針對中美貿易戰持續延燒，台灣電信業者中華電信、台灣大哥大等開出第一槍，表明不賣華為手機新機種，義守大學財務金融學系系主任暨研究所所長李建興表示，相當不樂見台灣似有行政權介入及干預企業管理決策，憂慮上市公司不是以公司的最大利潤和台灣全民的利益來思考，站在學界立場應該譴責。



李建興說，沒有拿到相對上的整體利益，卻要廠商犧牲商機，忍受潛在性的經濟報復，這是不划算的。台灣有超過4成產品出口到大陸、港澳地區，大陸若採用相同方式制裁台灣，看起來也不算過分，但他質疑“台灣真的受得了嗎？”



李建興認為，中美貿易戰可能長期化，對台灣可能產生嚴重影響；兩岸經濟唇齒相依，中美貿易戰打得越激烈、時間越長，對台灣越不利，執政當局必須謹慎處置……



我們認為，李建興教授的憂慮不無道理，其實也是兩岸許多專家學者擔心的。



至於上文提到大陸的報復與制裁，我們認為不會是大陸的選擇。大陸秉持兩岸一家親的理念持續推動兩岸經濟交流合作深化發展的方向不會改變。台灣非經濟因素干擾的強化，會嚴重扭曲兩岸的經濟發展，既損害台商、台企的利益，也影響台灣全民的福祉。



我們認為，起因於美國冷戰霸權思維的中美貿易戰或中美政治博弈，其實也是台灣政治人物的試金石和照妖鏡。台灣政治人物在中美貿易戰中的角色扮演，值得密切觀察。



我們認為，盡管中美經濟關係的發展存在很多的變數或不確定性，但可以肯定的是，大陸經濟不會倒，華為也不會倒，大陸依然是世界最大的單一市場，也是包括台灣在內的世界許多國家和地區經濟發展的重要動源之一，兩岸經貿關係的發展只會加深不會疏遠，台灣目前一些政治人物的仇中抗中言行是不負責的，也是不可取的。台灣會在中美博弈中迷失方向嗎？我們拭目以待。