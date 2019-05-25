中評社北京5月25日電／當地時間22日到23日，美國政壇上演了一幕狗血大劇——總統特朗普和國會眾議院議長佩洛西互相質疑對方精神有問題，引發全球媒體關注。英國《衛報》諷刺稱，這是一個“（精神狀態）穩定的天才總統如何棋逢對手”的故事。



綜合美國有線電視新聞網（CNN）等媒體的報道，整個事件起源於22日， 當天上午佩洛西組織民主黨議員開會，討論是否彈劾總統的問題。會後，她對媒體表示，民主黨認為特朗普掩蓋了“通俄門”事件的真相。不幸的是，這一幕經媒體報道之後，被特朗普看到，讓他怒不可遏。當天下午，兩黨原計劃開會就2萬億美元的基建支出進行討論。消息人士透露，特朗普當天進入會場後沒有和別人握手，甚至沒有坐下，在狠批民主黨3分鐘之後奪門而出。



佩洛西和參議院少數黨領袖舒默都形容特朗普離席是“鬧脾氣”，離開是沒做好談的準備。23日，佩洛西對特朗普的精神狀態表示擔憂。她說，為了國家的福祉，希望特朗普的家人或者政府或者官員們參與介入（治療），跟他談談，“或許，他想休個假”。這位79歲的政壇老手稱，白宮是哭著喊著“求”彈劾總統，特朗普此前一天大怒是因為民主黨沒有如他所願。如果民主黨真這麼做，那彈劾案會被共和黨所掌控的參議院否決，而特朗普則會借此鞏固基本盤，增加2020年大選連任的可能性。



同樣在23日，特朗普在白宮的一場活動上回擊佩洛西說，自己22日開會時“極其平靜，再平靜不過”，自己是精神狀態穩定的天才，而佩洛西“一團糟，精神分裂……前後不一，已經不可信了”。他稱佩洛西為“瘋子”。法新社稱，這是特朗普第一次給其國會主要政敵起“貶低性綽號”。周四晚上，佩洛西回懟特朗普說，只有當“極其穩定的天才”表現得更像一名總統時，她才願意與其合作。



“特朗普落入了佩洛西的圈套”，CNN評論稱，這位政治女強人是故意激怒特朗普，因為民主黨要求彈劾總統的呼聲日益升高，但佩洛西認為時機還不到。美國法院日前宣布判決，支持民主黨查看特朗普財稅記錄。佩洛西利用此次和特朗普的互嗆以及法院的判決，加強了對民主黨的控制。不過《華盛頓觀察家報》專欄作家耶克認為，特朗普也是在做戲，因為共和黨選民希望看到他攻擊佩洛西。



（來源：環球時報）