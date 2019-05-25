一場由垃圾引發的外交糾紛

中評社北京5月25日電／近期，菲律賓和加拿大兩國的“垃圾風波”持續發酵。菲律賓總統府22日說，鑒於加拿大在運回其違規垃圾問題上一再拖延，菲方已決定自行租用船只將這批在菲滯留近6年的垃圾送回加拿大。



菲稱將租船“遣返”加拿大垃圾



菲律賓總統發言人薩爾瓦多⋅帕內洛當天發表聲明稱，菲總統杜特爾特對於加拿大在運回違規垃圾問題上一再拖延的態度和處理方式十分不滿。菲方認為，這表明無論在垃圾處理問題上還是對菲關係問題上，加拿大政府都沒有採取嚴肅的態度，加拿大將菲律賓當作“垃圾傾倒場”的做法使菲律賓人民受到“嚴重侮辱”。



聲明說，杜特爾特已指示菲政府有關部門租用私人公司船只將這批垃圾立即運回加拿大，菲政府願意承擔全部費用。如果加拿大不接受菲方運回的垃圾，菲方將把垃圾傾倒在加拿大鄰近海域。



103個集裝箱垃圾假稱可回收塑料抵菲



這批引發風波的垃圾是2013年至2014年間，一家加拿大塑料公司向菲律賓出口的103個集裝箱，聲稱這是總計2500噸的可回收塑料。集裝箱抵菲後，其中的34個隨即被處理。



菲律賓海關檢查發現剩餘69個集裝箱中只有約三分之一為可回收塑料，其餘為電子產品垃圾、廚房垃圾等。從此，兩國就展開了圍繞這批垃圾的爭議。



不滿一再拖延 菲召回駐加大使



今年4月底，菲律賓總統杜特爾特聲稱，加拿大再拖延的話“菲律賓將把垃圾傾倒在加拿大的海灘上”，加駐菲使館隨即表示同意運回這批垃圾，但隨後又稱，鑒於需要辦理垃圾