美州長在對華貿易和特朗普間“走鋼絲”

中評社北京5月25日電／“共和黨州長正在加強對華貿易關係和避免招惹特朗普之間走鋼絲”，《華盛頓郵報》24日以此為題報道稱，第五屆中美省州長論壇正在美國肯塔基州召開，參加該論壇的美國共和黨州長們極力在不得罪特朗普的同時，保持本州與中國的經貿關係。



報道稱，來自中國甘肅、江西、陝西、重慶的省（市）長或副省長，美國肯塔基州、田納西州、華盛頓州、科羅拉多州、密歇根州的州長或副州長及兩國經商界人士等約400人出席了此次論壇。論壇22日開幕，為期3天。作為東道主，肯塔基州州長貝文23日在會上表示，他前一天晚和特朗普通話，“我問他想要我與大家分享什麼信息，他表示‘向他們傳達我的愛’”。報道稱，貝文的這番話引發全場哄堂大笑，“這種充滿疑慮的笑折射出白宮與中國之間日益緊張的關係”。評論稱，對美國各州州長們來說，這種對峙越來越令人憂慮，他們擔心“關稅戰”會削弱他們所在州的經濟，影響自己的仕途。



《華盛頓郵報》稱，中美省州長論壇並非旨在討論美中貿易爭執，但該會議凸顯了這些州長的願望：倘若美中貿易糾紛久拖不決，他們將充當限制有關不利影響的“防火墻”。美國中西部—中國協會主席鮑勃·霍登稱，共和黨州長們在盡力維持與中國合作以保護所在州利益的同時，仍然不願意與白宮公開唱反調，“但如果關稅戰繼續，就將看到越來越多的分化，尤其是在幕後”。



23日，中國駐美國大使崔天凱在該論壇開幕式上發表致辭說，令人擔憂的是，受去年以來的中美經貿摩擦影響，肯塔基等美國多州的對華貨物出口均有所下降。“我們不能讓一些別有用心的人把中美兩國人民的利益當作他們鼓動‘新冷戰’的犧牲品。”



（來源：環球時報）