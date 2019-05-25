匈牙利批西歐　力挺華為

中評社北京5月25日電／“偽善”“歇斯底里”——據路透社24日報道，針對西歐國家一些人批評中東歐國家與中國發展貿易關係“分裂歐盟”，匈牙利外交部長西亞爾托23日抨擊西歐國家在中國貿易問題上“偽善”：“相較於中歐國家，德法兩國與中國之間的商業往來更多，為什麼沒人提出問題？”他同時為匈牙利使用華為5G技術辯護。近期，匈牙利在中國議題上拒絕美國壓力的堅定行動引起關注。



今年4月，第八次中國－中東歐國家領導人會晤在克羅地亞成功舉行。路透社稱，參加該會晤的16個中東歐國家中包括11個歐盟成員國，他們承諾加強與中國的貿易關係、支持中國“一帶一路”倡議下的大型基礎設施建設計劃。德國和法國兩個主要西歐大國對中東歐國家的這種“獨立行動”提出反對，擔心“當歐盟試圖制定更具防禦性的對華策略時，此舉使歐洲看起來變得不團結”。當地時間21日，法國財長布魯諾·勒梅爾在巴黎召開的經合組織（OECD）會議期間對記者稱，中東歐國家與中國的這種談判“平行於歐盟領導的對華談判”。



不過，匈牙利外交部長西亞爾托對這種指責提出反駁，並表示相較於中歐國家，德法兩國與中國之間的商業往來更多，而且通常是直接與北京磋商。他對路透社記者說：“當談到中國時，歐盟就出現一種惡劣的偽善。11個中東歐國家僅占歐盟對華貿易總額的9.9%”“當德國總理和法國總統與中國領導人舉行會晤時，沒人認為這是個問題。當他們賣給中國300架飛機時，也沒人提出問題，這是一單比全部11個中東歐國家對華貿易額都要大的交易。”今年3月，中國航材與空客公司在巴黎簽署300架空客飛機的批量採購協議。



路透社稱，西亞爾托同時表示，西歐國家批評匈牙利在5G網絡建設中使用華為公司的技術不公平，因為正是德國和英國最大的電信公司——德國電信和英國沃達豐授權建立這一網絡。西亞爾托說，“面對來自中國的競爭，我們應該停止喊話、歇斯底里和指責中東歐國家，而應該加強自己，準備好直面競爭”。



今年以來，美國多番施壓，要求匈牙利遠離中俄、禁用華為技術。《華爾街日報》今年1月報道稱，匈牙利總理歐爾班告訴美國外交官，他希望自己的國家“像奧地利一樣保持中立”，拒絕選邊站。今年2月，美國國務卿蓬佩奧親自出馬訪問匈牙利等國，在與西亞爾托的聯合記者會上，蓬佩奧警告匈牙利，“與北京握手會有附加條件……匈牙利會在經濟和政治層面都負債累累”“美國將很難與安裝華為設備的國家做盟友”。西亞爾托當面反駁說：“我們早就受夠了西方的極度虛偽”，“如果某些國家老把時間花在干涉他國內政上，這個世界並不會變得更好。”