SpaceX成功發射60顆“星鏈”衛星

中評社北京5月25日電／據《紐約時報》23日報道，美國太空探索技術公司（SpaceX）當晚利用“獵鷹9”運載火箭成功將“星鏈”首批60顆衛星送入軌道，邁出該公司構建全球衛星互聯網的重要一步。



“獵鷹9”火箭23日晚從佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地升空。此次發射的衛星重量為每顆227 公斤，加上支架等，此次“獵鷹9”火箭的載荷超過了18 噸，是其發射過的最大載荷。在發射約9分鐘後，火箭第一級成功降落在位於大西洋的海上回收船上。這批衛星原本計劃於上周發射，但由於天氣原因以及衛星軟件系統檢測問題而推遲。



SpaceX創始人馬斯克在2014年提出了搭建全球衛星互聯網的設想。根據計劃，該公司將在2019年至2024年在太空搭建由約1.2萬顆衛星組成的“星鏈”網絡，從太空向地面提供高速互聯網接入服務。馬斯克上周在接受採訪時表示，至少需要約400顆衛星才能為用戶提供部分服務。SpaceX計劃今年年內進行3至7次發射。馬斯克強調，儘管前期進行了大量工作，但仍然存在該衛星網絡無法正常運轉的可能性。



英國廣播公司稱，目前在太空軌道上運行的衛星數量僅為2000顆。如果“星鏈”計劃得以實現，那這一數字將大大增加，有可能造成衛星相撞以及太空碎片的增多，而後者則會帶來進一步的破壞性後果。對此，SpaceX表示，其所發射的衛星都記錄了所有已知太空垃圾的數據，具備追蹤太空垃圾並自動躲避的能力。此外，所有 “星鏈”計劃衛星95%的組件都會在超出服役期進入大氣層時快速燃燒掉。《紐約時報》稱，雖然概率很小，但有人擔心衛星燃燒後的碎片會砸到人。



（來源：環球時報）