日媒：中國在支配5G時代互聯網

中評社北京5月25日電／從智能手機到電動汽車，所有新技術不可或缺的戰略金屬和礦物（鋰、稀土、銅、鎂等）大部分都由中國提供。英國地質調查所的調查結果顯示，截至2015年，中國已是“維持經濟和生活”所需的41種元素中23種的最大原產國。



在中國“一帶一路”倡議下進行的基礎設施和投資項目對全球經濟的40%產生重大影響，其中很重要的就是在亞歐大陸鋪設光纖。通過光纖，大量數據可以在很短時間內傳輸而不會出現延遲。現在無線通信數據有大部分都是通過電纜傳輸的，基站覆蓋的小區需要通過有線通信連接，而實現5G通信則需要把這些電纜換成光纖。在中國國內以及“一帶一路”項目沿線市場，可能優先選用華為等中國企業生產的5G通信設備連接這些大規模的光纖網絡。



確實，提出互聯網這個概念的是美國，但是美國沒有大數據服務的試驗環境和巨大的市場，也沒有在電纜升級到光纖這一點上傾盡全力。目前美國在這一領域落後於亞洲和北歐。因此，今後產生在線新服務的地方將是中國而不是美國，對於美國企業來說已經沒有插手的餘地了。



中國的影響力已超越國界，影響著許多市場。中國企業將會通過5G技術占據國內外市場的大數據服務（物流、遠程醫療、教育、虛擬現實等）。也就是說，中國將通過5G通信業務把美國企業趕出這些市場，並且在中國國內已經做到了，今後還將通過“一帶一路”沿線國家在占世界65%人口的地區也可能產生類似的影響。



（來源：環球時報）