英媒：西方企業越來越想要中國技術

中評社北京5月25日電／美國鷹派熱衷這樣將槍口對准中國：中資企業總是覬覦美國技術王冠上的明珠。儘管多年來持續努力製造其本土計算機芯片，但這個亞洲巨人對進口芯片仍然超過對進口石油的依賴。西方政客和企業一直抱怨中國對手“竊取”他們的知識產品。因此，有關中國企業已擁有一些能拿得出手的技術珍品的說法可能稍顯離奇。



事實上，西方科技企業越來越迷戀中國技術，有時還在北京的默許下直接收購其中國對手。從事此類收購的業內人士可將該現象追溯至2016年。其中，大多數交易規模較小且涉及細分市場：傳動系統製造商、電動汽車傳感器或社交媒體網紅經紀公司等。然而，即便在美中兩國之間敵意漸增期間，這種趨勢也已變得根深蒂固。



美國官員經常向科技企業主發送所謂有關在華經商危險的秘密簡報。但後者並不這麼認為。在中國歐盟商會去年開展的年度調查中，大多數外企（61%）首次表示中國企業像歐洲企業一樣具有創新力。今年其中4／5的歐盟企業從中國的活力中看到了機遇。



以前，促使西方投資者購買中國公司的動機主要有三種：希望在中國占據更多市場份額、提升在中國市場的經銷網絡、坐擁低技術商品製造商。但如今收購中國初創企業有助於一些外企占據優勢。這些收購目標擁有研發團隊、專利、客戶群且有時享受中國政府慷慨的補貼。對中國初創團隊來說，外企的收購興趣無異於一種福音，因為一些國內融資資源正逐漸枯竭。



在某些情況下，外企很難在中國以外的國家找到相關技術。2017年世界頂尖汽車內飾供應商法國佛吉亞收購了江西一家開發車載人機交互界面的公司。知情人士透露，在全球其他地方尋找了一年之後，佛吉亞才在中國找到這家令其贊嘆不已的公司，並將中國技術當作其報價的核心要素。



西方企業收購中國企業的激情已經延伸到人工智能、醫學技術、雲計算甚至芯片。近來最引人關注的是美國芯片製造商賽靈思去年7月收購北京機器學習初創企業深鑒科技，並在宣布收購時將後者描述為“行業領先者”。



數據提供商Dealogic的數據顯示，去年以來，美國科技公司已對中國投資10億美元。近年來，蘋果、微軟、英特爾、谷歌、英偉達以及世界最大的外科手術機器人公司直覺外科