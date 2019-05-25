489個學位點被撤銷　這個專業又上榜

中評社北京5月25日電／5月24日，國務院學位委員會正式公布了《關於下達2018年動態調整撤銷和增列的學位授權點名單的通知》，共有29個省份的182所高校或單位撤銷489個學位點。



撤銷489個學位點，這個專業最多



從撤銷學位點較多的學科來看，工程碩士（項目管理） 最多，共有24個工程碩士學位點被撤銷，軟件工程被撤銷19個，工程碩士（物流工程） 被撤銷13個，政治學、生態學、工程碩士（工業工程）、管理科學與工程等也超過7個。



中國青年報（ID：zqbcyol）注意到，在歷年公布的動態調整清單中，軟件工程多次上榜。



根據國務院學位委員會公布的2016年學位點動態調整結果，共有175所高校共撤銷了576個學位點。



從撤銷學位點較多的學科來看，軟件工程最多，共有35個軟件工程學位點被撤銷。



從撤銷學位點較多的省份來看，北京市撤銷的最多，高達60個，此外陝西省也大幅撤銷了44個，遼寧省撤銷36個，上海市35個，江蘇省34個，湖北省30個，黑龍江省26個，山東省24個，四川省22個，天津市21個。



此外，共有28個省份的147所高校或單位增列了218個學位點。有報道指出，與往年相比，2018年學位點增列規模有所縮減。2017年，87所高校共增列了184個學位點；2016年，有178所高校共增列了366個學位點。而2018年僅有7省份增列共67個學位授權點。

