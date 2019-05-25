“汽車喝水就能跑”　相關項目有何背景

中評社北京5月25日電／近日，有關“水氫燃料發動機在南陽下線”的報道在互聯網上傳開，引來一片質疑聲。多家媒體關注並報道了此事，可來自南陽官方的聲音多種多樣，至今，南陽官方依然沒有一個權威的說法。那麼，水氫燃料的發動機，究竟是突破創新還是噱頭，相關項目又有何背景呢？



《南陽日報》報道的水氫發動機是真是假？



5月22日接近晚上7點，《南陽日報》在網絡上發表了題為《水氫發動機在南陽下線，市委書記點贊》的報道。報道一開頭就說，“這意味著車載水可以實時制取氫氣，車輛只需加水即可行駛”。從22日晚開始，這一文章在網絡上廣泛傳播。南陽電視台新聞聯播當晚也報道了此事：



“水氫發動機在南陽下線，市委書記張文深在調研氫能源汽車項目時為之點贊……”



但是，除了標題中有“水氫發動機”的字眼之外，南陽電視台新聞聯播的報道當中，通篇再沒有出現“車載水制取氫氣”“車輛加水即可行駛”的提法。



南陽市工信局一位負責人接受新京報記者採訪時認為，這是記者當時報道用詞不當：



“這個是記者報道的時候用詞不當。它應該現在是個驗證的階段，它不是正式生產。它這消息發的一個是用詞不當，第二個信息發的也不太准。它在驗證階段，工信部都沒有驗收呢，沒有通過認證驗收呢。記者弄這個東西我們也不知道。現在一個是讓它青年汽車董事長龐青年讓他們準備具體的情況。下一步讓他們把這個事說清楚說明白，因為大家對這個東西理解上不一樣，要求他們寫一篇東西，把它技術這個事說清楚說明白，讓大家能夠聽懂。”



水氫發動機究竟是真還是假？昨天上午，中國之聲記者聯繫南陽市宣傳部門，一位負責人回復記者的短信中稱，氫能源項目的具體情況正在實地落實，有消息會及時告知。

