栗戰書對匈牙利進行正式友好訪問

中評社北京5月25日電／應匈牙利國會主席克韋爾邀請，全國人大常委會委員長栗戰書21日至23日對匈牙利進行正式友好訪問，在布達佩斯會見總統阿戴爾、總理歐爾班，與克韋爾舉行會談。



會見阿戴爾時，栗戰書首先轉達了習近平主席的親切問候。栗戰書說，2017年中匈建立全面戰略夥伴關係，兩國關係進入“換擋提速”歷史新階段。今年是中匈建交70周年，希望雙方以此為契機，落實好兩國領導人達成的重要共識，深化政治互信，拓展各領域務實合作。會見中，雙方就環境和資源保護深入交換了意見。栗戰書說，習近平主席提出人與自然和諧共生、綠色低碳可持續發展等生態文明的新理念新思想，指引中國生態文明建設發生歷史性、轉折性、全局性變化，美麗中國逐步成為現實。保護生態環境、應對氣候變化需要各國同舟共濟、共同努力，任何國家都無法獨善其身。中匈兩國要密切溝通協調，加強生態環保、綠色發展領域交流合作，攜手共建清潔美麗世界。阿戴爾表示，匈牙利視中國為重要戰略合作夥伴，兩國關係發展勢頭良好、前景廣闊。匈中都重視環境和資源保護，在水污染防治、水資源開發利用等方面可以深化合作。



會見歐爾班時，栗戰書說，中匈傳統友好，建交70年來，兩國關係始終保持順利健康發展。匈方提出的“向東開放”政策與共建“一帶一路”倡議高度契合，雙方要加強戰略對接，深挖經貿、投資、科技、農業、互聯互通等領域合作潛力，積極推動匈塞鐵路等大項目合作，打造更多高質量合作成果。中方願同匈方一道，不斷推進中國—中東歐國家合作和中歐關係發展。栗戰書指出，維護多邊主義和自由貿易，是世界大多數國家的共識。中方不刻意追求貿易順差，願在相互尊重、平等互利的基礎上通過談判解決國家之間存在的貿易分歧，堅持在國際貿易規則前提下，既維護雙方利益，又體現非歧視原則，統籌考慮各方平衡。儘管受到一些外部因素衝擊，中國經濟仍保持健康平穩發展，我們對中國經濟充滿信心。歐爾班表示，匈方堅定支持並積極參與共建“一帶一路”，願與中方共同維護自由貿易體制，推進歐亞經濟發展。雙方各領域合作都很成功，要進一步拓展合作空間、提升合作水平。



與克韋爾會談時，栗戰書說，中國全國人大願同匈國會繼續保持友好往來，學習借鑒立法、監督經驗，增進相互了解和信任，優化雙方合作的法治環境，積極推動文化、教育、旅遊、體育等方面的交流與合作。栗戰書說，一個國家選擇的道路和制度好不好，關鍵看能否實現國家持續穩定發展，能否增進民生福祉，能否得到人民擁護，能否促進和推動人類文明和社會進步。我們堅定不移走中國特色社會主義道路，同時尊重和支持各國獨立自主走符合國情的發展道路。克韋爾表示，匈中關係正處於歷史最好時期，仍有很大發展潛力。希望兩國立法機構密切各層級往來，擴大對口交流，不斷充實合作內涵，更好助力國家關係發展。會談後，雙方共同會見了記者。