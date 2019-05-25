影響總體可控　發展持續穩定

中評社北京5月25日電／美方於5月10日啟動對約2000億美元中國輸美商品加征25%關稅，並揚言對另外約3250億美元中國輸美商品加稅。如何看待美對我新一輪加征關稅影響？國家發展改革委副主任寧吉喆近日接受了新聞媒體聯合採訪。



美霸凌主義做法損人不利己



記者：您參與了多輪中美經貿磋商談判，請您談談對中美經貿摩擦的看法和認識？



寧吉喆：中美經貿摩擦持續一年多，人們的認識越來越客觀、理性和全面。我認為可以從三方面把握：



其一，中美經貿摩擦是自由貿易和保護主義的摩擦。中美經貿往來是在全球自由貿易大格局下形成的，雙方互利共贏，不存在誰占便宜、誰吃虧。中國對美雖有順差，但主要在貨物貿易方面，服務貿易對美還有不小的逆差；中國對美出口商品中很大一部分是在華美資企業生產的，收入和利潤歸屬美方。美國高舉關稅大棒，搞關稅壁壘、出口管制、貿易和投資保護，任意否決他國合理訴求，這類保護主義做法，違背了貿易投資自由化便利化的基本原則。



其二，中美經貿摩擦是經濟全球化和單邊主義的摩擦。經濟全球化是不可阻擋的潮流，雖然存在一些問題，但只有在繼續推進經濟全球化中解決。經濟全球化要互利共贏，有問題大家商量，而不是搞單邊主義，強調一國至上、本國優先，國內法大於國際法，搞長臂管轄，甚至隨意制裁他國和他國企業，這與多邊主義相違背。



其三，中美經貿摩擦是平等協商與霸凌主義的摩擦。中國堅持和平發展的外交方針、互利共贏的開放戰略，和世界各國相互尊重，平等協商解決經貿投資中存在的問題。在與美磋商中，中方一直堅持通過對話合作解決。而美方在談判過程中經常一方說了算、得寸進尺，大搞極限施壓，隨意提大單，甚至要求強制購買，往往令談判無法順利進行。這種霸凌主義做法既損人又不利己，對中國對美國都沒有好處。

