北協更名台美事務委員會　府：美挺台新高點

北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會,府方表示,這是美方對台灣支持達到新高點。(中評社 資料照) 中評社台北5月25日電(記者 黃筱筠)台灣“外交部”今天宣布經與美方充分協調溝通,決定將“北美事務協調委員會”(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為“台灣美國事務委員會”(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。



“總統府”發言人黃重諺表示,在《台灣關係法》立法40週年的此刻,台灣辦理美國事務的代表機構能在雙方共同協調與努力下正式更名,意義重大,更是台美關係更加緊密的最好見證。



北美事務協調委員會(簡稱北協)於1979年3月1日成立。1979年1月1日“中華民國”與美國斷交後,美國依據《台灣關係法》成立美國在台協會(AIT),北美事務協調委員會作為美國在台協會的對等機構。



黃重諺表示,美國政府是台灣在國際上最重要的盟友,近年來更在區域和平及印太安全等議題上密切合作,雙邊關係不斷提升,彼此在全球與區域的重要議題上建立緊密夥伴關係。而過去這段期間,無論在國防安全或國際參與,美國政府都給予台灣強有力的支持。而在“國會”部門或政策社群所展現對台灣的支持,更是達到一個新高點,對此,我們表達感謝之意。



黃重諺說,作為美國的重要盟友與國際社會一員,台灣也將持續與美方發展更為堅實的合作關係,共同致力於區域的安全、穩定與福祉。



“外交部”指出,“北美事務協調委員會”作為AIT的對等機構,此名稱在當年有其特殊的時空背景,經過台美雙方不斷協調及共同努力,終於就新名稱取得共識。今年適逢《台灣關係法》立法40週年,我處理美國事務的代表機構獲該新名稱,象徵台美關係緊密,互信良好,意義非凡。



“外交部”也表示,“國家安全會議”秘書長李大維於5月13日至21日訪問美國,與美方學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰。李大維會晤來自包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者,以及美國“國家安全”顧問與其他政府官員。訪問期間,李大維亦與美國政府官員共同會晤我邦交國政府官員,均重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。



“外交部”表示,近年來台美雙邊關係穩健提升,雙方亦持續就區域和平及印太安全等議題進行更密切的合作。24日亞太局資深官員莫菲(Patrick Murphy)公開表示,中國對台灣太平邦交國採取的行為,將改變現狀並加深衝突發生的可能。美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)亦曾於今年2月間在帛琉召開的“第19屆密克羅尼西亞“元首”高峰會”發表聲明,讚譽台灣為成功的民主故事、可信賴的夥伴,以及世界一股正向力量。本部對美國政府官員的相關發言表達感謝。