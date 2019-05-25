教育部：嚴格規範大中小學招生秩序

中評社北京5月25日電／據教育部網站消息，為進一步規範大中小學招生秩序，教育部辦公廳日前下發《關於嚴格規範大中小學招生秩序的緊急通知》，要求各地各校嚴格遵守國家有關法律、嚴格執行中小學招生“十項禁令”、高校考試招生“八項基本要求”和“30個不得”、招生信息“十公開”等規定，進一步完善監管機制，確保考試招生工作有序實施。



《通知》要求，各地要進一步落實義務教育免試就近入學規定，科學劃定服務片區範圍，確保義務教育免試就近入學政策全覆蓋。進一步規範義務教育階段民辦學校招生行為，將民辦義務教育學校招生納入屬地教育行政部門統一管理，與公辦學校同步招生，不得提前招生，不得通過考試或變相考試選拔生源，不得以任何形式干擾破壞招生秩序，堅決防止對生源地招生秩序造成衝擊。



《通知》強調，各地要進一步規範普通高中招生行為，所有普通高中學校要嚴格按照規定的招生範圍、招生計劃、招生時間、招生方式進行統一招生，嚴禁違規爭搶生源、“掐尖”招生、跨審批區域招生、超計劃招生和提前招生。嚴格公參民學校招生管理，嚴禁民辦學校與公辦學校混合招生。嚴禁招收不符合本省（區、市）高考報名條件的學生，不得招收借讀生，不得為不在本校就讀的學生空掛學籍。加強高中學生學籍管理，嚴禁“人籍分離”，嚴禁同時或者交叉註冊普通高中學校和中等職業學校“雙重學籍”。進一步規範中職學校招生行為，定期核查中等職業學校招生資質，公布具備資質學校，於每年5月底前面向社會公布。



《通知》明確要求，各地各校要進一步加強統一高考招生錄取管理。嚴格執行國家招生政策和招生計劃，按照“學校負責、省級招辦監督”的原則實施新生錄取工作。會同有關部門周密細致地做好高職擴招的補報名、資格審核、專項考試、招生錄取等工作。進一步規範自主招生等特殊類型招生，認真組織開展高校考核工作。進一步加強高考報名資格審核，加大對“高考移民”的綜合治理，嚴肅查處違法違規獲取高考報名資格行為。嚴格高考加分資格審核，嚴格執行加分政策使用範圍。



《通知》強調，各地各校要落實招生信息公開制度，主動接受社會監督。要在不同的招生階段，適時開展招生預警或案例宣傳。要加強對招生工作督促檢查力度，重點排查曾經發生違規招生的學校，及時糾正各種違規違紀招生行為。對在國家教育考試的報名、考試、招生過程中出現違法違規行為的，要依照有關規定嚴肅處理。

