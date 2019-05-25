我國企業研發投入占全社會比重超七成

中評社北京5月25日電／日前，國務院召開常務會議，確定發揮企業主體作用，提高創新能力的措施，推進產業提質升級。5月24日，在國新辦舉行的國務院政策吹風會上，工業和信息化部副部長王志軍等介紹了相關情況。



“近年來，我國企業創新能力得到明顯提升。目前，我國企業研發投入占全社會研發投入比重超過70%，規模以上工業企業中超過四成企業開展了技術創新活動。”王志軍說，但與發達國家相比，我國企業創新還存在研發投入不夠、關鍵共性技術供給不足，激勵企業創新的機制不健全等問題。



如何強化企業的創新主體地位？王志軍說，工信部方面將以示範企業為載體，以點帶面引導企業加大創新投入。截至目前，工信部已累計認定示範企業558家，下一步將繼續加強技術創新示範企業的培育和推廣工作。同時，以重點實驗室為載體，推動產學研協同創新。近年來，工信部認定了103家工業和信息化部重點實驗室，為部屬高校、直屬單位與企業開展協同創新搭建了良好平台，接下來將繼續完善以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系。



企業是創新的主體，高新技術企業是規模以上企業中科技投入的主體。2017年，我國13.6萬家高新技術企業的研發投入達到9000億元，占到企業研發經費投入的68%。



下一步科技部將持續完善和落實好現有的促進企業科技創新的有關政策，使更多企業通過增加研發投入來提升創新能力。目前已有8.4萬家科技型中小企業享受到研發費用加計扣除的相關政策，加計扣除比例從150%提升到175%，為企業實際減稅375億元。



與此同時，還將進一步發揮國家高新區引領和示範作用。高新區集聚的高新技術企業占我國總量的38%以上。據統計，2017年，156家國家高新區的營業總收入達到33.2萬億元，占GDP比重的11.5%。



目前中國的研發經費投入已位居全球第二。不少人關心，在研發方面，除了經費投入，還能採取哪些舉措提高研發能力？據了解，目前相關部門正在通過實施國家科技重大專項和進一步完善落實各種政策措施，來進一步提升企業創新能力。