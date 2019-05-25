美參院提幫助維持台“邦交”之“台北法案”

美國國會參議院提出幫助維持台灣“邦交”之“台灣法案” 中評資料相

中評社華盛頓5月24日電 美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席加德納（Cory Gardner）23日與西半球小組主席盧比奧（Marco Rubio）、聯邦參議員科寧（John Cornyn）及科恩斯（Chris Coons）等人共同提出“表達美國支持台灣維繫全球邦交”之“2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案”（簡稱為“台北法案”）（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019）。



“台北法案”重申美國對台灣之安全承諾，並要求美國總統應依據“台灣旅行法”鼓勵美國高階官員訪台；另授權行政部門可採取降低外交關係或以減少援助等方式，回應與台灣斷交之邦交國，並要求美國國務院定期就協助台灣維繫“邦交關係”及強化與非邦交國關係所做的努力向國會提交報告；法案最後部分則強調美國有責任協助台灣參與國際組織，要求美國政府出席國際組織之代表，以發言及投票方式支持台灣在該等組織之會員或觀察員身分，並且要求美國應在與中國之雙邊互動場合，表達對台灣國際參與的支持。



加德納等提案參議員就本案發表新聞聲明稱，“台北法案”重新提出，旨在強化台灣在全世界之地位，以及回應北京為限制台灣國際空間而日益升高對台施壓，例如台灣近遭拒絕參與第72屆世界衛生大會。“台北法案”要求美國制定策略，與全世界各國政府致力於支持對台灣之外交承認及強化與台灣之非官方關係。此外，該法授權美國務院可降低美國與任何對台灣採取負面行動國家之關係，並授權美國務院中止或改變美國對該等國家援助。法案亦明述美國支持台灣參與適當國際組織之政策。