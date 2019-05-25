法律職業資格考試將於6月5日起報名

中評社北京5月25日電／司法部近日發布2019年國家統一法律職業資格考試公告，客觀題考試網上報名時間為6月5日至6月20日，考試時間為8月31日、9月1日；主觀題考試網上報名確認時間為9月7日至11日，考試時間為10月13日。



公告明確，2019年法律職業資格考試報考條件、考試方式和相關政策總體保持穩定，繼續對艱苦邊遠和少數民族地區實施放寬政策，允許普通高等學校、軍隊院校2020年全日制應屆本科畢業生和以同等學力報考的應屆碩士畢業生報考。應試人員可以選擇使用蒙古文、藏文、維吾爾文、哈薩克文、朝鮮文五種少數民族語言文字試卷參加考試。



公告明確，2019年國家統一法律職業資格考試客觀題考試實行分兩個批次考試方式，第1批次考試時間為8月31日、第2批次考試時間為9月1日，司法行政機關按各考區機位數量和報考人數等隨機確定應試人員考試批次，每名應試人員參加其中一個批次考試。



公告同時明確，2019年國家統一法律職業資格考試實行計算機化考試方式，客觀題考試實行閉卷、計算機化考試方式；主觀題考試以計算機化考試為主，應試人員使用計算機考試確有困難的，可在確認報名參加主觀題考試時申請使用紙筆考試方式。使用少數民族語言文字試卷參加考試的，主觀題考試實行紙筆考試方式。



公告強調，2019年國家統一法律職業資格考試不公布試題及參考答案，主觀題考試成績公布後，應試人員對考試成績有異議的，可向報名地司法行政機關提出分數核查的書面申請。



此外，各地具體報名事項，由報名地司法行政機關向社會發布公告。關於2019年國家統一法律職業資格考試的其他事宜，應試人員可登錄司法部網站、中國法律服務網查詢或者向司法部、報名地司法行政機關咨詢。



（來源：人民網）